Razer prezentuje nowe bazyliszki. To sprzęt dla wymagających

Jesteś fanem dynamicznych gier sieciowych? Szukasz szybkiej i niezawodnej myszki? Świetnie się składa bo Razer pokazał odświeżone modele Basilisk V3.

Dopiero chwilę temu odbywało się wydarzenie RazerCon 2024, na którym prezentowane były haptyczne nowości takie jak zestaw słuchawkowy Razer Kraken V4 Pro, mata Razer Freyja czy nowe oprogramowanie Razer Synapse 4. Jednak to nie koniec gamingowych nowości.

Sugerowane ceny w Polsce wynoszą 390 i 780 złotych

Branżowy lider pokazał dzisiaj dwie myszki dla wymagających graczy, dla których liczy się topowa specyfikacja, wygoda użytkowania oraz możliwości personalizacji. Mowa o przewodowym modelu Razer Basilisk V3 35K i bezprzewodowym Razer Basilisk V3 Pro 35K. To dobrze znane gryzonie odświeżone o lepsze sensory.

Czujniki Razer Focus Pro 35K 2. generacji poznaliśmy już wcześniej, w ramach modelu Razer Viper V3 Pro. Zapewnia on rozdzielczość do 35 000 DPI, maksymalną prędkość do 750 IPS i przyśpieszenie do 70 G. Pozwala on na dostosowanie czułości ze skokami o 1 DPI oraz automatycznie wykrywa rodzaj nawierzchni.

Dodatkowo znacząco wydłużony został czas pracy na jednym ładowaniu w przypadku modelu bezprzewodowego Razer Basilisk V3 Pro 35K. Wcześniej było to do 110 godzin dla technologii Razer HyperSpeed i do 150 godzin dla Bluetooth. Teraz te wartości wynoszą kolejno do 140 i 210 godzin.

Razer oferuje nam również konfigurowalną rolkę, która pozwala na dostosowania trybu - płynny lub skokowy. Przełączanie między nimi może następować automatycznie, w zależności od prędkości.

Myszki Razer Basilisk V3 35K oraz Razer Basilisk V3 Pro 35K trafiły już do oficjalnej sprzedaży na stronie producenta i w sklepach partnerów. Sugerowane ceny w Polsce wynoszą kolejno 390 i 780 złotych.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: Razer, oprac. własne