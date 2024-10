Masz procesor AMD? TeamGroup ma coś dla Ciebie

W obecnych czasach PC to już nie tylko narzędzie do rozrywki, ale również ozdoba pokoju. A tak się składa, że TeamGroup przygotował mocarne pamięci RAM DDR5.

Wczoraj na rynku debiutowały nowe płyty główne z chipsetami AMD X870E oraz X870 dla procesorów Ryzen 9000. Największą zmianą względem starszych platform jest obsługa szybszych pamięci. Nie trzeba było długo czekać by producenci modułów RAM zapowiedzieli odświeżenie oferty.

To sprzęt dla fanów wydajności i RGB LED

Znany tajwański producent TeamGroup przygotował moduły z serii T-FORCE DELTAα RGB DDR5 stworzone z myślą specjalnie o układach od Czerwonych. Wyposażono jest w specjalne profile AMD EXPO, które pozwalają na szybkie i proste podkręcanie zaledwie kilkoma kliknięciami w ustawieniach płyty głównej.

Tajwańczycy zaoferują nam moduły RAM o efektywnym taktowaniu do 8000 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 38 i napięciu 1,4 V. Dostępne będą one w zestawach o pojemności 48 GB (2x 24 GB). Oczywiście pojawią się również słabsze warianty 6400, 7200 i 7600 MHz oraz pojemności 32, 64 i 96 GB.

Zdecydowano się tutaj na dość wysoki, metalowy radiator w czarnym lub srebrnym kolorze z bogatym podświetleniem RGB LED. Użytkownicy tradycyjnych układów chłodzenia procesora powinni sprawdzić wpierw czy pamięci nie będą kolidowały z radiatorem. Posiadacze zestawów All in One nie mają tego problemu.

Nowe wersje TeamGroup T-FORCE DELTAα RGB DDR5 trafią do sprzedaży w Polsce w najbliższych tygodniach. Tajwańczycy nie zdradzili sugerowanych cen, ale należy spodziewać się pułapu około 1100-1200 złotych. Tradycyjnie już mowa o dożywotniej gwarancji producenta.

