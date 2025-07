Groźna asteroida może uderzyć w Księżyc. Ryzyko nigdy nie było tak wysokie

Na szczęście teraz naukowcy ustalili, że spadły one do zera. Za to stanowi ona teraz zagrożenie dla Księżyca. Szanse na uderzenie w tym przypadku wynoszą aż 4%. Znamy także datę tego potencjalnego wydarzenia: to 22 grudnia 2032 roku.

4% szans na uderzenie asteroidy w Księżyc

Ponieważ 2024 YR4 nie jest już w zasięgu żadnego z teleskopów, to wyliczenia te pozostaną a ktualne do 2028 roku . Wtedy też dowiemy się, czy szanse na zderzenie wzrosły, czy zmalały. Warto także porozmawiać o potencjalnych konsekwencjach takiego impaktu.

Otóż 2024 YR4 jest stosunkowo dużym, bo około 60-metrowym obiektem. Gdyby spadła ona na Ziemię, to byłaby w stanie zniszczyć nawet spore miasto. Jednak przy uderzeniu w Księżyc będziemy całkowicie bezpieczni. Warto także dodać, że nie spowoduje to także powstania szczególnie dużego — jak na księżycowe warunki — krateru. Ten będzie miał od 300 do 500 metrów. Obserwowany, zwłaszcza w promieniach Słońca, może być za to wyrzucony z powodu uderzenia księżycowy regolit. Jednak i to nie gołym okiem, a za pomocą teleskopów.