Corsair Darkstar Wireless to bezprzewodowa myszka dla fanów MMO

Jesteś fanem gier MMO? Lubisz RGB LED? Nie oszczędzasz na swoim sprzęcie? W takim razie Corsair ma nowego gryzonia, który może Ci się spodobać.

W gry komputerowe można grać nawet z wykorzystaniem najtańszych i/lub najstarszych peryferiów. Nie da się jednak zaprzeczyć, że odpowiednio dobrana myszka, klawiatura czy zestaw słuchawkowy znacząco poprawiają komfort rozrywki i od pewnego poziomu umiejętności mogą stanowić o wygranej bądź przegranej.

Corsair Darkstar Wireless wyceniono na 769 złotych

Oczywiście innej myszki potrzeba do jednoosobowych, spokojnych gier fabularnych, a jeszcze innej do dynamicznych tytułów sieciowych. I wygląda na to, że świetnie zdaje sobie z tego sprawę amerykańska firma Corsair, która wypuściła właśnie gryzonia skierowanego do fanów gier z gatunku MMO.

Corsair Darkstar Wireless to myszka o wymiarach 129,5 x 67,9 x 43,6 milimetrów i wadze 98 gramów. Mamy tutaj do czynienia z asymetryczną skorupą wyposażoną w 15 przycisków. Zastosowany sensor to Corsair Marksman 26K. Oferuje on rozdzielczość do 26 000 DPI, maksymalną prędkość do 650 IPS i przyśpieszenie do 50 G. Zdecydowano się tutaj na optyczne przełączniki Omron. Częstotliwość raportowania to 2000 Hz.

Amerykański gryzoń posiada wbudowany akumulator pozwalający na maksymalnie 80 godzin pracy. Oczywiście wszystko zależy od ustawionego podświetlenia RGB LED oraz wybranego trybu łączności. Tradycyjnie użyć można dedykowanego odbiornika 2,4 GHz, Bluetooth lub przewodu USB.

Myszka Corsair Darkstar Wireless trafiła już do sprzedaży z sugerowaną ceną 769 złotych. To bardzo dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w sprzedaży są dostępne gryzonie do gier MMO o lepszej specyfikacji i lepszej funkcjonalności. Jak chociażby Razer Naga V2 Pro.

Zobacz: AOC wprowadza tani, 40-calowy monitor 144 Hz dla graczy

Zobacz: AMD Instinct MI300X to potwór z rekordowo dużym poborem mocy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne