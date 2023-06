AMD Instinct MI300X to potwór z rekordowo dużym poborem mocy

Rzucono światło dziennie na nowe szczegóły dotyczące układów AMD Instinct MI300X. Bardzo wysoka wydajność jest okupiona rekordowo dużym poborem mocy.

Dwa dni temu miejsce miała prezentacja AMD w San Francisco (USA), gdzie gościła redakcja Telepolis. Amerykanie chwalili się tam swoimi najnowszymi rozwiązaniami. Mowa głównie o procesorach serwerowych, akceleratorach sztucznej inteligencji oraz układach SoC, NIC i DPU.

AMD Instinct MI300X pobiera nawet 750 W mocy

Zdecydowanie najciekawiej zaprezentowały się procesory AMD EPYC 4. generacji oraz nowe układy AMD Instinct MI300. Czerwoni sporo mówili o dużym skoku wydajności i lepszej energooszczędności, ale dopiero teraz zwrócono uwagę na faktyczne liczby przy poborze mocy widoczne na prezentacji.

AMD Instinct MI300X to akcelerator na badzie architektury AMD CDNA3, który wyposażono w aż 192 GB pamięci VRAM typu HBM3. Zaprojektowano go z myślą o sztucznej inteligencji (AI) i największych modelach. Jeden ze slajdów zdradza, że pobór mocy układu w wersji OAM (OCP Accelerator Module) to aż 750 W.

Dla porównania poprzednia generacja - AMD Instinct MI250X - ten sam parametr określała na 560 W. Zaś u konkurencji jak NVIDIA H100 SXM jest to 700 W. Intel Max 1550 bazujące na architekturze Ponte Vecchio ma pobór mocy 600 W. Wszyscy więc operują na zbliżonych wartościach. W przypadku segmentu konsumenckiego flagowa karta NVIDIA GeForce RTX 4090 w wersji referencyjnej charakteryzuje się poborem do 450 W.

Rywalizacja na rynku GPU w przestrzeni centrów danych dopiero się rozkręca, a więc patrząc na historię znaną nam już ze świata komputerów osobistych należy zakładać, że już niedługo zobaczymy układy z jeszcze większym poborem mocy. To bowiem najłatwiejszy sposób na walce o tytuł króla wydajności.

