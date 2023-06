AOC wprowadza tani, 40-calowy monitor 144 Hz dla graczy

Szukasz nowego, dużego monitora do gier? Zależy Ci na wysokiej częstotliwości odświeżania i niskim czasie reakcji? W takim razie AOC ma coś dla Ciebie!

Monitor o dużej przekątnej to zarówno zbawienie podczas pracy, jak i rozrywki. Pozwala on bowiem znacząco zwiększyć obszar roboczy oraz lepiej "zanurzyć się" w filmach i grach. Zwłaszcza to ostatnie przydatne jest we wszelakich symulatorach latania, samochodowych czy po prostu tytułach RPG.

AOC AGON AG405UXC ma kosztować w Polsce 2888 złotych

A tak się składa, że firma AOC, do której należy gamingowa marka AGON, poinformowała o swoim nowym monitorze. Model z oznaczeniem AG405UXC to duża, ultrapanoramiczna propozycja w formacie 21:9.

AOC AGON AG405UXC to 40-calowy monitor z płaską, 8-bitową matrycą typu IPS o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. Mamy tutaj do czynienia z częstotliwością odświeżania do 144 Hz przy czasie reakcji (MPRT) 1 milisekundy. Kontrast wynosi 1200:1, zaś typowa jasność to 350 cd/m2.

Opisywana jednostka dla graczy spełnia wymagania standardu DisplayHDR 400 oraz obsługuje technologię AMD FreeSync Premium. Tym samym oferuje świetny obraz w filmach, serialach i grach. Wisienką na torcie jest regulowana podstawa, wieszak na słuchawki oraz wsparcie uchwytów VESA 100.

Panel I/O oferuje dwa HDMI 2.0, jedno DisplayPort 1.4, cztery USB 3.2 Gen 1 typu A oraz USB typu C z opcją przesyłania obrazu oraz ładowania do 90 W. Nie zabrakło też wbudowanych głośników (2x 5 W).

AGON by AOC AG405UXC trafi do polskich sklepów w czerwcu z sugerowaną ceną 2888 złotych. Producent udziela 3-letniego okresu gwarancyjnego.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne