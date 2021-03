MSI prezentuje nowe laptopy Summit dla biznesowych profesjonalistów

Firma MSI zaprezentowała dla nowe modele laptopów z serii Summit. Modele MSI Summit E13 Flip Evo oraz MSI Summit E16 Flip powstały z myślą o biznesowych profesjonalistach.

MSI zaprezentowało dzisiaj najnowsze konwertowalne laptopy – Summit E13 Flip Evo i Summit E16 Flip. Oba modele zostały zaprojektowane zostały zgodnie z prawem “złotego podziału”, podobnie jak kompatybilne z nimi gadżety: pióro MSI Pen oraz stacja dokująca USB-C Gen 2. Tajwański producent przekonuje, że to konstrukcje idealne dla biznesowych profesjonalistów.

MSI Summit E13 Flip Evo wyposażony jest w procesor Intel Core i7-1185G7, maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR4x-4267 oraz dysk SSD M.2 NVMe Gen4 o pojemności do 1 TB. Dotykowy ekran o przekątnej 13,4 cala (format 16:10) ma rozdzielczość 1920 × 1200 pikseli, a do tego obsługuje wspominany rysik MSI Pen. Oczywiście nie brakuje też WiFi 6E, Bluetooth 5.2 oraz kamery internetowej. Laptop ma wymiary 300,2 × 222,25 × 14,9 mm i masę 1,35 kg.

Jeśli chodzi o model MSI Summit E16 Flip, to oferuje on mniej więcej to samo, co młodszy przedstawiciel tej serii. Różni się większym ekranem o przekątnej 16 cali, dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce oraz systemem MSI Dynamic Cooler Booster, który nawet przy pełnym obciążeniu ma generować hałas na poziomie zaledwie 35 dB. Jeśli to prawda, to powinien być bardzo cichy w trakcie codziennego użytkowania.

Oprócz tego MSI zaprezentowało też stację dokującą oraz rysik MSI Pen. Ceny urządzeń nie są na razie znane.

Źródło tekstu: MSI