256 GB pamięci RAM w komputerze? Nic prostszego!

Jeśli ciągle brakuje Ci pamięci RAM w komputerze to już niedługo będziesz mógł kupić i używać zestawu czterech modułów o łącznej pojemności 256 GB.

Na początku tego roku pojemność pamięci RAM znacznie wzrosła za sprawą niebinarnych modułów DDR5 24 i 48 GB. W efekcie konsumenckie platformy zwiększyły swój limit pojemności ze 128 do 192 GB. Jako pierwszy obsługę nowych pamięci RAM dodał Intel, a niedługo później ich śladami poszło AMD.

Wszystko dzięki Kingstonowi oraz technologii Micron 1β

Wygląda jednak na to, że to nie koniec możliwości standardu DDR5 i tym razem to Czerwoni będą pierwsi. MSI pochwaliło się, że ich płyty główne są w stanie obsługiwać pamięci RAM o łącznej pojemności 256 GB. Jest to efekt współpracy z Kingstonem, który wypuścił serię Fury Renegade DDR5 na bazie technologii Micron 1β.

Jak na razie nie wiadomo jakie konkretnie platformy będą obsługiwać zestawy o pojemności 256 GB. Zrzut ekranu Tajwańczyków pokazuje jednak zestaw składający się z procesora AMD Ryzen 9 7900X oraz płyty głównej MSI PRO X670-P Wi-Fi. Producent obiecał już aktualizację BIOS-u dla "wybranych" modeli.

Oczywiście tak duża pojemność pamięci RAM wykorzystywana będzie głównie w stacjach roboczych. Po pierwsze 256 GB to zbyt dużo dla gracza czy osoby tylko przeglądającej internet i oglądającej filmy oraz seriale. A po drugie zestawy o tej pojemności będą pieruńsko drogie, mowa o cenie grubo powyżej 3000 złotych.

Źródło zdjęć: MSI, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: MSI, oprac. własne