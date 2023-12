GAMDIAS prezentuje budżetowe zasilacze Helios M1

Nie każdy producent sprzętu dał się zwariować, a na rynku nadal są przystępne cenowo podzespoły. Dowodem na to jest GAMDIAS i ich najnowsza seria Helios M1.

Porządny zasilacz powinien być podstawą każdego zestawu komputerowego. Oczywiście nie ma co przesadzać i do PC służącego do internetu oraz filmów i seriali montować najdroższego i najmocniejszego PSU. Również starsze komputery z powodzeniem zadowolą się tańszymi i słabszymi jednostkami.

Seria GAMDIAS Helios M1 oferuje sprawność do 85%

I to właśnie w takich klientów celuje tajwańska firma GAMDIAS ze swoją najnowszą serią zasilaczy. Dostajemy tutaj tylko co to niezbędne, bez niepotrzebnych dodatków, za które trzeba byłoby dopłacać.

GAMDIAS Helios M1 to rodzina niemodularnych zasilaczy, w skład której wchodzą jednostki o mocy 450, 550, 650 oraz 750 W. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcja opartą o pojedynczą linię +12 V, przetwornice DC-DC oraz aktywne PFC. Przekłada się to na sprawność do 85% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Bronze.

Oczywiście nie zabrakło tutaj podstawowych zabezpieczeń jak OCP, OVP, OPP, UVP czy SCP. Wnętrze jest zaś chłodzone przez wentylator 120-milimetrowy z łożyskiem hydraulicznym. Warto podkreślić, że opisywane zasilacze nie są zgodne ze standardem ATX 3.0 oraz PCIe 5.0, a więc nie znajdziemy tutaj wtyczek 12VHPWR.

GAMDIAS Helios M1 trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny w Polsce pozostają nieznane. Producent twierdzi jednak, że ma być "przystępnie cenowo". A znając dotychczasowe portfolio Tajwańczyków należy zakładać, że będzie faktycznie tanio.

Źródło zdjęć: GAMDIAS

Źródło tekstu: oprac. własne