Acer Predator Triton Neo 16 to gamingowa bestia z Intel Core Ultra

Acer jako jeden z pierwszych producentów zaprezentował swoje nowe laptopy z procesorami Intel Meteor Lake. Mowa o serii dla graczy.

Jak informowaliśmy Was wcześniej, na rynku zadebiutowały oficjalnie nowe procesory Intela, czyli mobilna seria Meteor Lake. Tym samym partnerzy Niebieskich zajmujący się produkcją laptopów oraz Mini PC zapowiadają swoje nowe modele. Jednym z nich jest tajwańska firma Acer.

Seria Acer Predator Triton Neo 16 zadebiutuje w marcu 2024

Acer Predator Triton Neo 16 to nowy laptop skierowany do graczy, który korzysta z procesorów Intel Core Ultra oraz kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Całość doprawiona szybką pamięcią RAM DDR5 oraz nośnikami SSD PCIe 4.0 x4. Do sprzedaży trafią różne konfiguracje sprzętowe.

Tajwańczycy zdecydowali się na 16-calową matrycę o proporcjach 16:10. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 3200 x 2000 pikseli oraz częstotliwością odświeżania do 165 Hz. Mowa o wzorowym odzwierciedleniu kolorów co potwierdza deklarowane pokrycie palety barw DCI-P3 w 100%.

Gracze nie powinni martwić się o wysokie temperatury, bowiem opisywany laptop wyposażony został w ciekły metal oraz wentylatory AeroBlade 3D 5. generacji. Dedykowane oprogramowanie udostępnia cztery tryby pracy, różniące się prędkością obrotową wentylatorów oraz ich kulturą pracy.

Oczywiście nie zabrakło tutaj 3-strefowego podświetlenia RGB LED w klawiaturze czy szeregu portów jak HDMI, dwa USB C, Thudnerbolt 4 oraz czytnika kart Micro SD.

Seria Acer Predator Triton Neo 16 zadebiutuje w Europie w marcu 2024. Sugerowane ceny będą się zaczynały od 1799 euro, czyli od około 7789 złotych.

