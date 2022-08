MSI Arc A380, czyli najgorszy autorski model karty Intela

Karty graficzne Intela mają się coraz lepiej? Kolejny duży producent zaprezentował swój autorki model Arc A380. Jest to jednak najgorsza z dotychczasowych propozycji.

Intel podjął się nie lada wyzwania - wejść na rynek kart graficznych. Trudno się temu dziwić, czy szaleństwo na kryptowaluty udowodniło jak dochodowy jest to branża. Pierwsze rezultaty możemy już obserwować za sprawą serii Intel Arc Alchemist. Trafiła ona wpierw do laptopów, a niedawno do komputerów stacjonarnych.

MSI postanowiło na referencyjną specyfikację Intela

Werdykt? Nie jest dobrze. Premiera była papierowa, a karty graficzne Intela są dostępne wyłącznie w Chinach. Co gorsza mimo iż sprzętowo jest naprawdę nieźle - wydajność w grach, obsługa kodeka AV1 - tak sterowniki postawiają wiele do życzenia, będąc pełne błędów. Jest tak źle, że buntują się nawet partnerzy.

Do tej pory swoje autorski modele Intel Arc A380 pokazało tylko dwóch producentów. Egzotyczny dla nas, chiński GUNNIR oraz bardziej rozpoznawalny, tajwański ASRock. Do tego grona dołącza też MSI. Jak donosi serwis VideoCardz na chińskich portalach sprzedażwoych pojawił się model MSI Arc A380 LP.

Jest to niskoprofilowa propozycja o wymiarach 172 x 75 x 38 (szerokość x wysokość x głębokość). Mamy tutaj do czynienia z referencyjna specyfikacją Intela. Tym samym zabrakło OC i rdzeń pracuje z zegarem tylko do 2000 MHz, zaś pamięci z taktowaniem 15 500 MHz. TDP utrzymane zostało na poziomie 75 W.

Karta graficzna MSI Arc A380 LP jest jak na razie dostępna tylko w Chinach. Praktycznie wszystkie ogłoszenia na JD.com (chiński odpowiednik Allegro) dotyczą gotowych zestawów komputerowych MSI.

