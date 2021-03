MSI CoreLiquid K360 i K240 - nowe zestawy chłodzenia cieczą z ekranami LCD

MSI CoreLiquid K360 i K240 to dwa nowe zestawy chłodzenia cieczą, które należałoby chyba nazwać bajeranckimi. Po jak inaczej określić AiO z ekran LCD i oświetleniem ARGB?

MSI CoreLiquid K360 i K240 to nowe zestawy chłodzenia cieczą typu AiO. Już nazwa częściowo wskazuje, z jakimi modelami mamy do czynienia. K360 wyposażony jest w trzy wentylatory Torx 4.0 o średnicy 120 mm, a K240 w dwa. Oprócz tego mają one bloko-pompkę 7. generacji Aseteka, podwójne łożyska kulkowe czy też oplecione, gumowe węże o długości 400 mm. Maksymalna prędkość wentylatorów to 2500 RPM, co daje wydajność 77,4 CFM przy ciśnieniu do 4,29 mmH2O. Producent deklaruje, że generowany hałas to maksymalnie 39,9 dB(A).

Zestawy wyróżniają się też zastosowaniem ekranu LCD o przekątnej 2,4 cala oraz podświetlenia ARGB. Poza tym, pod wyświetlaczem, znajduje się dodatkowy wentylator Torx 3.0 o średnicy 60 mm, który chłodzi sekcję zasilania płyty głównej. To tylko dowodzi, że MSI CoreLiquid K360 i K240 dedykowane są najbardziej wymagającym użytkownikom, którzy chcą jak najwięcej wycisnąć ze swoich procesorów. Oczywiście chłodzenia są kompatybilne z najpopularniejszymi podstawkami Intela oraz AMD.

MSI na razie nie zdradziło, ile będą kosztować nowe zestawy chłodzenia AiO, ale raczej nie będą to konstrukcje tanie. Już sama specyfikacja sugeruje, że to produkty klasy premium i premium będzie też ich cena.

Źródło tekstu: KitGuru