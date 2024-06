MSI szykuje nową konsolę z serii Claw. Będzie jeszcze mocniejsza

MSI szykuje nową wersję konsoli z serii Claw. Handheld wykorzysta nowe procesory Intela, dzięki czemu powinien być dużo wydajniejszy od swojego poprzednika.

Moda na przenośne konsole do grania w gry PC-towe zdaje się nie maleć. Powoli obserwujemy drugą generację tego typu urządzeń. Usprawniony model pokazał już między innymi ASUS, a teraz do tego grona dołącza MSI. Tajwańska firma szykuje wariant MSI Claw 8 AI+, który wykorzysta nowe układy Intela. Według producenta ma to być najmocniejszy handheld na rynku.

MSI Claw 8 AI+

Chociaż MSI oficjalnie zapowiedziało nową konsolę o nazwie Claw 8 AI+, to wciąż nie znamy jej pełnej specyfikacji. To, czego możemy być pewni, to wykorzystanie nowych układów Intel Core Ultra 200 (Lunar Lake), które wyposażone są też w grafiki Xe2. Dzięki temu urządzenie powinno charakteryzować się dużo lepszą wydajnością w porównaniu z poprzednikiem, szczególnie właśnie ze względu na iGPU.

Poza tym nowa konsola zaoferuje trochę większy ekran. Zamiast 7-calowego wyświetlacza urządzenie wyposażone będzie w 8-calowy. Jednocześnie zachowane zostanie odświeżanie 120 Hz i obsługa VRR (Variable Refresh Rate). Oprócz tego MSI zwiększy pojemność baterii z 53 do 80 Wh, co da dłuższy czas pracy z dala od ładowarki. Poza tym konsola zaoferuje aż dwa złącza USB-C z Thunderbolt 4 oraz usprawnione przyciski LB/RB. Nie zabraknie też obsługi WiFi 7 z Bluetooth 5.4.

Niestety, nie wiemy kiedy dokładnie konsola zadebiutuje i w jakiej cenie.

