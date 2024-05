Zotac Zone. Tak wygląda specyfikacja nowej konsoli

Zotac jest kolejną firmą, która chce wejść na rynek przenośnych konsol z systemem Windows. Model Zotac Zone zostanie zaprezentowany za kilka dni, ale już poznaliśmy niemal pełną specyfikację.

Zotac Zone będzie kolejną przenośną konsolą, która o portfele graczy będzie rywalizować ze Steam Deckiem, ASUS ROG Ally, MSI Claw oraz Lenovo Legion Go. Prezentacja urządzenia powinna odbyć się na zbliżających się targach Computex 2024, ale tak naprawdę wiele nowego nam nie powie, bo już poznaliśmy szczegółową specyfikację urządzenia.

Specyfikacja Zotac Zone

Zotac Zone nie zaskakuje swoją specyfikacją. Jest ona bardzo zbliżona do tego, co oferują urządzenia konkurencyjne. Przede wszystkim konsola wyposażona będzie w 7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD. Wyświetlacz charakteryzuje się odświeżaniem na poziomie 120 Hz oraz maksymalną jasnością aż 800 nitów. Jeśli dane te znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, to może to być jeden z najmocniejszych punktów konsoli.

Za wydajność odpowiadać będzie układ AMD Ryzen 7 8840U, wspierany przez grafikę Radeon 780M (15 W TDP standardowo i 28 W maksymalnie) oraz 16 GB pamięci LPDDR5X. Do tego dochodzi jeszcze dysk SSD NVMe 512 GB. Bateria o pojemności 48,5 Wh ma pozwalać na około 75 minut grania z dala od ładowarki. Poza tym konsola będzie miała analogi i triggery z efektem Halla, czytnik kart pamięci oraz system Windows 11.

Cena nie jest jeszcze znana. Premiera zaplanowana jest na trzeci kwartał 2024 roku.

Źródło zdjęć: Zotac

Źródło tekstu: VideoCardz