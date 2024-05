Żart sprzed lat może zamienić się w realny produkt

W 2017 roku, jeszcze przed wprowadzeniem sztucznej inteligencji do kart graficznych i przed pierwszymi modelami z serii RTX, NVIDIA pokusiła się o żart. Ten powstał z okazji Prima Aprilis. Dzisiaj ten żart może zyskać realne kształty, chociaż raczej w nieco innej formie.

Tym żartem był niewielki pendrive w kształcie karty graficznej GeForce GTX 1080. Urządzenie zostało nazwane GeForce GTX G-Assist i miało być inteligentnym asystentem dla graczy. Sztuczna inteligencja miała pozwalać między innymi na granie za nas, gdy musimy nagle odejść od komputera, pomóc nam w pokonywaniu trudnych bossów, np. w Dark Souls czy też przypominać o odpowiednim nawodnieniu i jedzeniu.

7 lat temu był to tylko żart, ale dzisiaj, gdy uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja na dobre zadomowiły się na naszych komputerach, taka wizja nie wydaje się już tak bardzo nieprawdopodobna. Zresztą sama NVIDIA przypomniała na swoich social mediach żart z 2017 roku, informując, że "przyszłość nigdy nie jest za daleko...".

