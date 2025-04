Może i Yanosik skutecznie wypiera je z rynku, wciąż jednak mają swoją niszę, a dziś kupisz jedno w promocji

CB Radio to świetne urządzenie, które pozwala zapytać innych uczestników drogi o sytuację na niej. I to w sposób werbalny, bez sięgania po smartfona. Ma to szczególnie duże znaczenie kiedy jedziemy bez nawigacji , która mogłaby nam pokazać ewentualne objazdy, lub znajdujemy się w miejscu ze śladowym zasięgiem sieci komórkowej . Ewentualnie za granicą, kiedy koszty roamingu mogą nas zjeść i wolimi tego uniknąć. Tak się akurat składa, że CB PRESIDENT Barry II ASC możecie dziś kupić za jedyne 449,67 złotych .

CB PRESIDENT Barry II ASC

Jest to samochodowe radio CB, które może pochwalić się modulacją FM i AM i obecnością 40 kanałów w częstotliwościach od 26.960 do 27.405 MHz. Może być ono zasilane za pomocą 12 i 24 V. Tym samym sprawdzi się zarówno w mniejszych, jak i większych autach. Oferuje ono selektywność 60 dB, a jego moc wyjściowa to 4 W. Dodatkowo oferuje ono redukcję szumów i funkcję VOX, która pozwala na obsługę radia bez użycia rąk. A wszystko to za 449,67 złotych.