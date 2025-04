Motorola Razr 60 i Razr 60 Ultra w Polsce od maja. Oto ceny

W nowych modelach Razr 60 i Razr 60 Ultra producent łączy technologię z unikatowym wzornictwem. Flagowy Razr 60 ultra to pierwszy smartfon z klapką wykończony naturalnym drewnem pozyskanym zgodnie z certyfikatem FSC oraz materiałem Alcantara pochodzącym z Włoch, kojarzącym się z wnętrzem luksusowych aut. Znajdziemy tu także dwa warianty z tworzywa inspirowanego skórą. Każdy materiał jest zestawiony ze specjalnie dobranym kolorem Pantone: naturalnym PANTONE Scarab (ciemnozielony), pierwotnym PANTONE Mountain Trail (drewniany), młodzieńczym PANTONE Cabaret (fuksja) i ognistym PANTONE Rio Red (bordowy).

Osoby, które zdecydują się na model Razr 60, mogą wybierać pomiędzy wykończeniem inspirowanym skórą, nylonem lub acetatem (sztuczną tkaniną wytwarzaną z naturalnych surowców). Każdy wariant wykończenia obudowy ma swój unikatowy gradient i fakturę. Użytkownicy otrzymują do wyboru trzy kolory: PANTONE Gibraltar Sea (granatowy), PANTONE Spring Bud (zielony) i PANTONE Lightest Sky (perłowy).

Nowy zawias w serii Razr 60 został wzmocniony tytanem, jest też trwalszy o 35% w stosunku do poprzedniej generacji. Po raz pierwszy w historii rodziny Razr do odporności przed zanurzeniem w wodzie dodana została także ochrona przed pyłem (IP48).

Motorola Razr 60 Ultra

Wyżej pozycjonowany model Model Razr 60 Ultra został wyposażony w większy niż w poprzedniej generacji, 7-calowy wewnętrzny ekran FlexView pOLED LTPO o rozdzielczości 1.5K (1224×2992) i adaptacyjnym odświeżaniu od 1 do 165 Hz.

Zewnętrzny, 4-calowy ekran również wykorzystuje technologię LTPO pOLED i oferuje taką samą częstotliwość odświeżania. Chroniony jest odpornym szkłem Corning Gorilla Glass Ceramic. Oba wyświetlacze charakteryzują się wysoką jasnością – zewnętrzny osiąga 3000 nitów, a wewnętrzny – do 4000 nitów.

Sercem modelu Razr 60 Ultra jest układ Snapdragon 8 Elite, wspierany przez 16 GB RAM LPDDR5X i 512 GB szybkiej pamięci UFS 4.0. Smartfon wyposażono w potrójny zestaw aparatów 50 Mpix – główny z OIS, szerokokątny oraz przedni do selfie.

Nowością jest fizyczny przycisk AI, umożliwiający szybki dostęp do funkcji moto ai, takich jak Catch Me Up, Pay Attention czy Remember This. Całość zasila akumulator 4700 mAh z szybkim ładowaniem 68 W i bezprzewodowym 30 W.

Motorola Razr 60

Model podstawowy, Razr 60, ma nieco mniejszy ekran FlexView o przekonanej 6,9 cala. Jest to matryca pOLED LTPO w rozdzielczości Full HD+ (1080×2640) i z odświeżaniem 1-120 Hz, o jasności maksymalnej do 3000 nitów. Ekran zewnętrzny pOLED LTPS ma natomiast przekątną 3,6 cala i odświeżanie 90 Hz. Chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Razr 60 jest pierwszym smartfonem z nowym układem MediaTek Dimensity 7400X (4 nm, CPU do 2,6 GHz, GPU Mali-G615 MC2). W pracy pomaga mu 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci UFS 2.2.

Sekcja foto składa się z głównego aparatu 50 Mpix z OIS, szerokokątnego 13 Mpix oraz aparatu selfie 32 Mpix. Energię dostarcza akumulator 4500 mAh z ładowaniem 30 W i bezprzewodowym 15 W.

Nowe funkcje AI

Motorola wprowadza nowe możliwości obsługi składanych smartfonów dzięki sztucznej inteligencji moto ai. Dostęp do większości tych funkcji jest teraz możliwy bezpośrednio z zewnętrznych wyświetlaczy nowych Razr, co umożliwia płynną interakcję w czasie rzeczywistym. Przy użyciu nowej funkcji Next Move moto ai rozpoznaje zawartość ekranu – na przykład przepis czy plan podróży – i oferuje sugestie zależne od kontekstu.

W trybie namiotu Razr 60 ultra oferuje funkcję Look & Talk, umożliwiającą interakcję bez użycia rąk, a jedynie za pomocą kontaktu wzrokowego i głosowego. Przydaje się to idealnie do wykonywania takich zadań jak transkrypcja głosu, streszczanie powiadomień czy odpowiadanie na bieżące zapytania.

Moto ai wspiera też bezpieczeństwo: wykrywa potencjalne zagrożenia, rekomenduje bezpieczne działania, a także chroni dane i prywatność użytkownika.

Oba modele z serii Razr 60 oferują użytkownikom na start Androida 15 z nakładką Hello UI, wspierającą popularne gesty moto. Oba smartfony otrzymają trzy kolejne wersje systemu Android oraz 4 lata wsparcia w zakresie łatek bezpieczeństwa.

Ceny i dostępność w Polsce

