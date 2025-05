Moto Watch Fit już w Polsce. GPS i 16 dni na baterii za 349 zł

Design i wytrzymałość w parze ze stylem

Moto Watch Fit został zaprojektowany z myślą o komforcie i wszechstronności, by dobrze prezentować się zarówno na siłowni, jak i w biurze. Ma smukłą, aluminiową kopertę z ekranem OLED o przekątnej 1,9 cala, osiągającym jasność do 1000 nitów, co zapewnia czytelność nawet w pełnym słońcu. Wyświetlacz chroniony jest wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass 3.

Użytkownicy mogą łatwo dopasować zegarek do swojego stylu. W zestawie znajduje się modny pasek w kolorze Pantone Trekking Green oraz adapter do uniwersalnych pasków 22 mm. Dodatkowo, istnieje możliwość tworzenia własnych, unikalnych tarcz zegarka z pomocą funkcji Moto AI. Smartwatch jest także solidnie przygotowany na trudy codziennego użytkowania i aktywności – oferuje stopień ochrony IP68 oraz wodoszczelność do 5 ATM. Jak zapewnia producent, można go bez obaw zabrać na basen czy trening w deszczowy dzień.

Partner aktywności i zdrowia

Smartwatch Motoroli to prawdziwy sprzymierzeniec w dbaniu o kondycję fizyczną i dobre samopoczucie. Oferuje ponad 100 trybów sportowych, dzięki czemu każdy miłośnik ruchu powinien tu znaleźć coś dla siebie. Kluczową cechą jest wbudowany moduł GPS, który pozwala na precyzyjne śledzenie treningów na świeżym powietrzu – takich jak bieganie czy jazda na rowerze – bez konieczności zabierania ze sobą smartfonu.

Oprócz monitorowania aktywności, Moto Watch Fit dba o ogólny stan zdrowia użytkownika, oferując takie funkcje, jak monitorowanie tętna, analiza jakości snu oraz liczenie kroków i spalonych kalorii.

Funkcjonalność na co dzień i imponująca bateria

Moto Watch Fit bezproblemowo współpracuje ze smartfonami z systemem Android. Umożliwia szybki podgląd powiadomień z telefonu, a także sterowanie odtwarzaczem muzyki czy aparatem fotograficznym. Jednak jego największym atutem w codziennym użytkowaniu, obok bogatych funkcji sportowych, jest bateria. Producent deklaruje, że jest ona zdolna wytrzymać nawet do 16 dni na jednym ładowaniu. Pozwala to zapomnieć o konieczności częstego podłączania do ładowarki.

Dostępność i cena