888 zł: tyle wystarczy, żeby kupić porządny smartfon na długie lata

Motorola Moto G86 5G to najlepszy dowód na to, że smartfony powyżej 1000 zł dla większości osób są fanaberią. A dziś jest ona w promocji, dzięki której można ją kupić za jedyne 888 zł. Owszem, zastosowany w niej procesor nie bije rekordów prędkości w testach syntetycznych. Aparat natomiast robi przyzwoite zdjęcia, a nie fotografię mobilną najwyższej jakości. I to właściwie byłoby na tyle, jeśli chodzi o ograniczenia. Spójrzmy jednak na możliwości.

Motorola Moto G86 5G

Zacznijmy oczywiście od ekranu. W końcu to na niego będziemy patrzeć podczas korzystania z urządzenia. Jak on wypada? Niezwykle dobrze. Mamy tu 6,67-calowy panel P-OLED o jasności do 4500 nitów w piku, więc nawet ostre słońce mu niestraszne. Odświeżanie 120 Hz również nie pozostawia pola do narzekania. Rozdzielczość to natomiast 1220 × 2712 pikseli, czyli również wysoka półka.

Jeśli chodzi o procesor, to znajdziemy tu układ Dimensity 7300, który daje nam sensowny zapas mocy, oraz łączność 5G. Wspiera go 8 GB RAM, a także 256 GB pamięci wewnętrznej. Jest więc bardzo przyzwoicie, jeśli chodzi o wydajność i miejsce na przechowywanie plików. Zwłaszcza że to ostatnie można rozszerzyć za pomocą karty pamięci.

Nie zabrakło także NFC, odporności na kurz i wodę w ramach normy IP69. Główny aparat to natomiast 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Nie zawodzi także bateria: 5200 mAh z ładowaniem do 30 W. A wszystko to za jedyne 888 zł.