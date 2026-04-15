Marmurowa Motorola już za tydzień. To będzie niezniszczalny telefon

Seria Edge 70 rośnie, a za tydzień dołączy do niej nowy model – Motorola Edge 70 Pro. Premierę potwierdził indyjski oddział marki, ale z doniesień wynika, że telefon trafi także na inne rynki, a w ciągu najbliższych tygodni powinien też dotrzeć do Polski.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przed debiutem producent ujawnił już kilka cech nowego sprzętu – zapowiada się na kolejnego, solidnego średniaka. Sercem Motoroli Edge 70 Pro ma być układ MediaTek Dimensity 8500 Extreme o maksymalnym taktowaniu 3,40 GHz, z procesorem graficznym Mali-G720 MC8. Pracę wspierać będzie 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. Za utrzymanie odpowiednich temperatur tego zestawu zadba zaawansowany system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 4600 mm2.

Taką specyfikację potwierdza pierwszy test w bazie Geekbench, gdzie smartfon uzyskał 1727 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 6563 punkty w przebiegu wielordzeniowym. To przyzwoity wynik na poziomie lepiej wyposażonych smartfonów średniej klasy.

Motorola Edge 70 Pro przyciągnie uwagę ekranem AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 1.5K z zaokrągleniami na wszystkich krawędziach. Wyświetlacz zapewni płynność na poziomie 144 Hz oraz jasność szczytową sięgającą 5200 nitów. Obudowa zagwarantuje wysokie standardy wytrzymałości, co potwierdzają certyfikaty IP68 i IP69, a także wojskowa norma MIL-STD-810H.

Na plecach smartfonu znajdzie się główny aparat 50 Mpix z matrycą LYTIA-710, wspierany przez aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz dodatkowy czujnik wielospektralny. Z przodu umieszczono jednostkę do selfie o rozdzielczości 50 Mpix, a każdy z modułów nagra wideo w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę.

Jednym z atutów modelu Motorola Edge 70 Pro będzie spory akumulator o pojemności 6500 mAh, który według producenta bez problemu wystarczy na ponad dwa dni pracy. Baterię sprawnie uzupełnimy przewodowo z mocą 90 W, korzystając z technologii TurboPower. Urządzenie po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16. Producent obiecuje trzy lata dużych aktualizacji oprogramowania oraz pięć lat wsparcia w postaci łatek bezpieczeństwa.