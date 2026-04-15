Sprzęt

Marmurowa Motorola już za tydzień. To będzie niezniszczalny telefon

Motorola potwierdziła zbliżającą się premierę swojego najnowszego telefonu, Edge 70 Pro. Nowy, bardzo wytrzymały i nieźle wyposażony średniak zadebiutuje 22 kwietnia. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:58
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Marmurowa Motorola już za tydzień. To będzie niezniszczalny telefon

Seria Edge 70 rośnie, a za tydzień dołączy do niej nowy model – Motorola Edge 70 Pro. Premierę potwierdził indyjski oddział marki, ale z doniesień wynika, że telefon trafi także na inne rynki, a w ciągu najbliższych tygodni powinien też dotrzeć do Polski.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przed debiutem producent ujawnił już kilka cech nowego sprzętu – zapowiada się na kolejnego, solidnego średniaka. Sercem Motoroli Edge 70 Pro ma być układ MediaTek Dimensity 8500 Extreme o maksymalnym taktowaniu 3,40 GHz, z procesorem graficznym Mali-G720 MC8. Pracę wspierać będzie 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. Za utrzymanie odpowiednich temperatur tego zestawu zadba zaawansowany system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 4600 mm2.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 70 Fusion 5G 12/256GB 6.78" 144Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Edge 70 Fusion 5G 12/256GB 6.78" 144Hz Niebieski
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Oliwkowy
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Oliwkowy
-200 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Szary PB7Y0026PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Szary PB7Y0026PL
0 zł
799 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Advertisement
Marmurowa Motorola już za tydzień. To będzie niezniszczalny telefon

Taką specyfikację potwierdza pierwszy test w bazie Geekbench, gdzie smartfon uzyskał 1727 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 6563 punkty w przebiegu wielordzeniowym. To przyzwoity wynik na poziomie lepiej wyposażonych smartfonów średniej klasy.

Motorola Edge 70 Pro przyciągnie uwagę ekranem AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 1.5K z zaokrągleniami na wszystkich krawędziach. Wyświetlacz zapewni płynność na poziomie 144 Hz oraz jasność szczytową sięgającą 5200 nitów. Obudowa zagwarantuje wysokie standardy wytrzymałości, co potwierdzają certyfikaty IP68 i IP69, a także wojskowa norma MIL-STD-810H.

Marmurowa Motorola już za tydzień. To będzie niezniszczalny telefon

Na plecach smartfonu znajdzie się główny aparat 50 Mpix z matrycą LYTIA-710, wspierany przez aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz dodatkowy czujnik wielospektralny. Z przodu umieszczono jednostkę do selfie o rozdzielczości 50 Mpix, a każdy z modułów nagra wideo w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę. 

Marmurowa Motorola już za tydzień. To będzie niezniszczalny telefon

Jednym z atutów modelu Motorola Edge 70 Pro będzie spory akumulator o pojemności 6500 mAh, który według producenta bez problemu wystarczy na ponad dwa dni pracy. Baterię sprawnie uzupełnimy przewodowo z mocą 90 W, korzystając z technologii TurboPower. Urządzenie po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16. Producent obiecuje trzy lata dużych aktualizacji oprogramowania oraz pięć lat wsparcia w postaci łatek bezpieczeństwa. 

Marmurowa Motorola już za tydzień. To będzie niezniszczalny telefon

Smartfon trafi do sprzedaży w trzech wariantach kolorystycznych sygnowanych przez Pantone, wyróżniających się nietypowym wykończeniem imitującym marmur, satynę i teksturowany materiał.

Image
telepolis
Motorola Motorola Edge 70 Motorola Edge 70 Pro
Źródła zdjęć: Motorola
Źródła tekstu: Fone Arena