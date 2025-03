Motorola Edge 50 Neo w kociej promocji. Od dziś taniej

Marzec to u Motoroli miesiąc promocji, które łączy symptomatyczna kotka Grażyna , wyjątkowa ambasadorka akcji. Pierwszym telefonem w akcji była Motorola Edge 50 Pro , a tydzień temu do promocji dołączył model Moto G85 5G . Dziś przyszedł czas na kolejną odsłonę.

Motorola Edge 50 Neo wkroczyła do Polski we wrześniu 2024 w cenie 2199 zł. W ostatnich miesiącach cena tego modelu nieco spadła do ok. 2 tys. zł. Nowa okazja na motomarzec może więc nie wydawać się już tak atrakcyjna, jak tydzień temu. Co więcej, w niektórych sklepach Edge 50 Neo można upolować jeszcze taniej, za mniej niż 1500 zł, chociaż trzeba pamiętać, że są to egzemplarze spoza oficjalnej dystrybucji. Dzisiejsza obniżka Motoroli powinna zainteresować tych, którym zależy na pełnej gwarancji producenta.