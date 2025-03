Internet stworzony dla kotów? Motorola to rozumie i obniża ceny

Jest prawdą powszechnie znaną, że Internet powstał tylko w jednym celu i bynajmniej nie ma on nic wspólnego z nauką, biznesem, wojskowością ani innymi równie błahymi sprawami. Nie, nie! Internet stworzono tylko po to, żebyśmy mogli wymieniać się zdjęciami i filmikami z kotami. Nie wierzycie? A jak inaczej macie zamiar wytłumaczyć to, że w 2023 roku na samym TikToku rolki z tagiem #cat obejrzano aż 502 miliardy(!) razy?

Tak czy inaczej w redakcji mamy dla tradycyjnej roli oraz głównej misji Internetu olbrzymi szacunek. Na dowód załączam zdjęcie mojego prywatnego kota. Poznajcie Kulkę!

Marzec w Motoroli pod znakiem mruczenia

I na całe szczęście w poszanowaniu dla tej fundamentalnej zasady Internetu nie jesteśmy sami. Także Motorola postanowiła oddać hołd naszym mruczącym możnowładcom, organizując na ich cześć wyjątkową promocję.

Przez cały marzec będziemy mogli kupić wybrane smartfony z oferty producenta w zamiauczystych cenach (wybaczcie – musiałem). Dodatkowo co tydzień jeden z modeli wybierany będzie przez ambasadorkę marki na bohatera danego tygodnia i będziemy go mogli kupić jeszcze taniej. Wspomnianą ambasadorką jest Grażyna, czyli niezwykle fotograficzna kotka o hipnotyzującym spojrzeniu i nosie do świetnej elektroniki.

Motorola Edge 50 Pro w wyjątkowej cenie

Na pierwszy ogień idzie Motorola Edge 50 Pro. To świetnie wyposażony smartfon o niemalże flagowych aspiracjach. Na pokładzie znajdziemy wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, doskonały wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,7” oraz akumulator o pojemności 4500 mAh – i to taki z obsługą szybkiego ładowania mocą 125 W. Przede wszystkim jednak jest to smartfon szalenie stylowy, wyróżniający się wizualnie na tle konkurencji.

No i znajdziemy tu aparat, który idealnie nadaje się do fotografowania czworonogów. Na pleckach znajdziemy potrójną jednostkę z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix. Składa się na nią stosunkowo duża matryca (1/1,55”) oraz jasny obiektyw o przysłonie f/1.4. Wisienką na torcie jest optyczna stabilizacja obrazu (OIS). Pozostałe dwa oczka to telefoto z trzykrotnym przybliżeniem, które idealnie nadaje się dorobienia portretów naszym kocim modelom, oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix.

Całość zamknięto w niemalże pancernej obudowie, której nie jest straszny ani upadek z wysokości (telefon spełnia standard MIL-STD-810H), ani spotkanie z wodą (odporność na poziomie IP68).

To fantastyczny telefon, który w ramach marcowej promocji kupimy już za 1899 zł, czyli o 1100 zł taniej niż w dniu premiery. Oferta obowiązuje do 6 marca 2025 roku. W tym czasie taniej kupimy urządzenie w kolorze lawendowym.

Wyjątkowe przeceny każdego tygodnia

A co dalej? O to trzeba już pytać Grażyny, która póki co postanowiła zamknąć swój pyszczek na kłódkę. Kolejne urządzenia objęte promocją będą ogłaszane w każdy kolejny piątek i, tak jak w przypadku Motoroli Edge 50 Pro, będą przecenione przez kolejny tydzień. Warto obserwować specjalną stronę kampanii, gdzie kolejne wybory Grażyny będą ogłaszane na bieżąco.

Ale, co warto jeszcze raz podkreślić, marcowymi promocjami objęte nie tylko telefony wybrane przez Grażynę. W niższych cenach kupimy także inne urządzenia z oferty producenta. Na liście znalazło się kilka modeli, które w redakcji darzymy szczególną sympatią. Jeśli miałbym wskazać mojego ulubieńca, padłoby na Motorolę Edge 50 Neo. To kompaktowy telefon ze świetnym wyświetlaczem o przekątnej 6,4”, wodoodporną obudową i fenomenalnym designem. Uwagę przykuwają szczególnie dostępne wersje kolorystyczne, które obejmują najmodniejsze odcienie z palety Pantone.

Oprócz tego znajdziemy tu też m.in. szalenie opłacalną Motorolę Moto G85 oraz flagową Motorolę Edge 50 Ultra. Mowiąc krótko, jest z czego wybierać. A najlepsze jest to, że wszystkie te urządzenia mają jedną wspólną cechę: doskonale nadają się do fotografowania kotów oraz wszelkich innych czworonogów.

W marcu rządzą koty!

Ale koci marzec w wydaniu Motoroli to nie tylko smartfony w atrakcyjnych cenach. W ramach kampanii przewidziano wiele dodatkowych działań. Grażynę będziemy mogli spotkać m.in. na instagramowym profilu marki. Z kolei w serwisie Spotify czeka na nas specjalnie przygotowana z tej okazji playlista. Producent zobowiązał się także przekazać trzy tony karmy dla potrzebujących zwierzaków.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat kociego marca w Motoroli, koniecznie zajrzyjcie na stronę kampanii – link znajdziecie poniżej. Ze swojej strony jesteśmy natomiast pod olbrzymim miauczeniem wrażeniem całej akcji.