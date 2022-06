Najlepsze na świecie monitory dla graczy wreszcie dostępne

Twoim marzeniem był monitor z rozdzielczością 4K o szalenie wysokiej częstotliwości odświeżania i z HDR? Nie musisz już czekać! Model Samsung Odyssey G8 prosto z Korei trafia wreszcie na sklepowe półki.

Zarówno w przypadku gier w prawdziwym świecie, jak i rozrywki cyfrowej to zawodnicy odpowiadają za swoje porażki lub sukcesy. Kłamstwem byłoby jednak stwierdzenie, że posiadany sprzęt nie ma tutaj nic do powiedzenia. W końcu komfort psychicznych i fizyczny jest bardzo ważny podczas wszelakich zmagań.

Samsung kolejny raz wyprzedza konkurencję

Tym samym o ile strzelać bramki można w najtańszych butach, a headshoty najtańszą myszką, tak od pewnego pułapu umiejętności liczy się każdy szczegół. Dla entuzjastów tworzone są więc specjalne sprzęty. Samsung twierdzi, że przygotował najlepsze z najlepszych monitorów. Mowa o modelach Odyssey Neo.

Samsung Odyssey Neo G8 (G85NB) to 32-calowy, zakrzywiony monitor dysponujący matrycą VA z technologia Quantum Matrix Technology. Otrzymujemy tutaj rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli) przy częstotliwości odświeżania do 240 Hz. Deklarowany czas reakcji GtG to 1 milisekunda.

Typowa jasność to do 350 cd/㎡, ale maksymalna wynosi do 2000 cd/㎡ co wraz z pokryciem palety barw DCI-P3 w 95% pozwala zaoferować HDR zgodne ze standardem Quantum HDR 2000. Wisienką na torcie jest technologia AMD FreeSync Premium Pro.

Samsung Odyssey Neo G7 (G75NB) to na pierwszy rzut oka identyczna propozycja. Przekątna ekranu, zakrzywienie, typ matrycy i rozdzielczość pozostają bez zmian. Podobnie jak czas reakcji, maksymalna jasność i wsparcie HDR oraz obsługa technologii FreeSync. Mowa jednak o niższej częstotliwości odświeżania - 165 Hz, a więc i prawdopodobnie zauważalnie niższej cenie.

Dla fanów mniejszych i/lub płaskich monitorów Samsung ma modele Odyssey G4 (G40B), czyli propozycje 27- i 25-calowe. Dysponują one matrycą VA z rozdzielczością Full HD (1920 x 1080 pikseli) oferującą częstotliwość odświeżania do 240 Hz. Maksymalna jasność to do 400 cd/㎡, a więc mowa tylko o standardzie HDR10. Również wsparcie technologii AMD FreeSync jest gorsze - to wersja Premium, bez dopisku "Pro".

Wszystkie opisywane monitory Koreańczyków zadebiutują w sklepach jeszcze w tym miesiącu. Niestety sugerowane ceny i dokładne daty premiery na polskim rynku nie zostały podane.

Zobacz: Zalman przygotował nowe, wydajne i całkowicie czarne chłodzenie CPU

Zobacz: Tajwańczycy prezentują srebrny ideał dla małych PC

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung, oprac własne