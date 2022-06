Zalman przygotował nowe, wydajne i całkowicie czarne chłodzenie CPU

Jesteś przeciwnikiem podświetlenia RGB LED? Liczy się dla Ciebie głównie cisza i wydajność? Zalman twierdzi, że oferuje jedno i drugie, na dodatek w niskiej cenie!

Na rynku mamy zaledwie dwóch dużych producentów procesorów komputerowych - Intel oraz AMD. Gdzieś tam z boku jest jeszcze Apple, ale to zupełnie inna architektura. Jednak bez różnicy czy stawiacie na CPU od Niebieskich, czy wolicie rozwiązania Czerwonych - w obu przypadkach do rozwiązania jest ten sam problem.

Koreańskie chłodzenie poradzi sobie z CPU o TDP do 180 W

W celu zachowania najwyższej wydajności, procesor musi być wyposażony w specjalny układ chłodzenia. Fabryczne są mało wydajne i głośne, a dodatkowo topowe, odblokowane CPU często są ich pozbawione. Tutaj z pomocą przychodzą jednak firmy trzecie. Jedną z nich jest znany w Polsce południowokoreański Zalman.

Zalman CNPS 9X Preforma Black to wieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 122 x 76 x 157 milimetrów i wadze około 680 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem oraz czterema miedzianymi, poniklowanymi rurkami cieplnymi. Całość w czarnej stylistyce i bez RGB LED.

Propozycja Koreańczyków zgodna jest z nowszymi i starszymi procesorami Intela oraz AMD, a więc gniazdami LGA 115x, 1200 i 1700 oraz AM4. Ciepłowody mają bezpośredni kontakt z IHS procesora, co pozwalać ma na okiełznane jednostek z TDP nawet do 180 W.

Zastosowany wentylator to 120-milimetrowy Zalman Vortex Breaker Blade dysponujący dziewięcioma łopatkami. Pracuje on z prędkością od 700 do 1800 ( ±10%) obrotów na minutę przy wydajności do 61,36 CFM, ciśnieniu do 1,43 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 28 dB(A).

Zalman CNPS 9X Preforma Black lada moment trafi do polskich sklepów z sugerowaną ceną około 230 złotych. To pułap gdzie konkurencja jest silna, zwłaszcza ze strony rodzimego SilentiumPC. Koreańczycy jednak wyróżniają się całkowicie czarną stylistyką, którą oferuje dopiero dużo droższy be quiet!.

Źródło zdjęć: Zalman

Źródło tekstu: oprac. własne