AOC przygotowało tani monitor 4K. To idealny sprzęt do pracy

Szukasz nowego monitora? Zależy Ci na wysokiej rozdzielczości i przystępnej cenie? Nie ma problemu, na pomoc kolejny raz przychodzi tajwańska firma AOC.

Gracze szukając nowego monitora zwracają uwagę głównie na czas reakcji oraz częstotliwość odświeżania. Jednak w przypadku wyświetlaczy wykorzystywanych do pracy dużo ważniejsza jest wysoka rozdzielczość, która jednoznacznie przekłada się na obszar roboczy, oraz oferowane kolory.

AOC U27B3CF wyceniono w Polsce na 1369 złotych

A tak się składa, że tajwańska firma AOC rozszerzyła swoją znaną i lubianą serię B3, która skierowana jest do pracy biurowej. Tym razem w przystępnej cenie dostajemy monitor 4K o wysokim zagęszczeniu pikseli, który wyposażono w złącze USB typu C pozwalające na wygodne podłączenie laptopa.

AOC U27B3CF to płaski, 27-calowy monitor wyposażony w 8-bitową matrycę IPS z podświetleniem WLED. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 3840 x 2160 pikseli, częstotliwością odświeżania do 60 Hz i czasem reakcji 4 ms. Kontrast statyczny wynosi 1000:1, a typowa jasność sięga 350 cd/m2.

Warto podkreślić obecność technologii synchronizacji obrazu VESA Adaptive-Sync oraz dwa wbudowane głośniki, każdy o mocy 2 W. Panel I/O obejmuje dwa HDMI 2.0, USB typu C z funkcją szybkiego ładowania i przesyłania obrazu oraz HUB USB 3.2 Gen 1. Nie zabrakło wsparcia dla systemu montażowego VESA 100.

Opisywany monitor trafi do sprzedaży w polskich sklepach jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena AOC U27B3CF w Polsce to 1369 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne