W Polsce można już kupić Monimoto. To system antykradzieżowy i lokalizator GPS dla motocyklistów i rowerzystów

Firma Kontel wprowadziła do dystrybucji w Polsce Monimoto MM5 i MM6, czyli systemy antykradzieżowe i lokalizatory GPS dla motocyklistów, posiadaczy skuterów i rowerzystów.

Systemy Monimoto MM5 i MM6 to rozwiązanie dla motocyklistów, ale też właścicieli skuterów lub też rowerów o znacznej wartości. Jest to połączenie modułów GSM, GPS i Bluetooth, zamknięte w kompaktowej obudowie o szczelności IP 65. Obydwa modele to samodzielne urządzenia, zasilane dwoma bateriami o żywotności do 12 miesięcy, więc nie muszą pobierać prądu z akumulatora w motocyklu. Zestaw automatycznie uzbraja się i rozbraja, dzięki czemu użytkownik nie musi pamiętać o jego aktywowaniu lub dezaktywowaniu. Całość sterowana jest za pomocą aplikacji mobilnej.

Jak działa Monimoto?

Monimoto oferowane jest w zestawie z kartą SIM, która obejmuje Amerykę Północną (tylko model M6) i Europę. Karta współpracuje z co najmniej dwoma operatorami GSM w każdym z krajów, wybierając najsilniejszy sygnał w danym obszarze. Samodzielna początkowa konfiguracja w kreatorze aplikacji dla systemów iOS lub Android zajmuje kilka minut.

Gdy Monimoto wykryje ruch, próbuje namierzyć sparowany klucz. Jeśli go znajdzie, zakłada, że osoba w pobliżu jest właścicielem pojazdu i się rozbroi. Jeśli nie znajdzie go, to przechodzi w tryb alarmowy. W trybie alarmowym Monimoto najpierw dzwoni na numer właściciela, a następnie wysyła do aplikacji powiadomienie o dokładnej lokalizacji z GPS lub przybliżonej pozycji GSM za pomocą funkcji CellLocate. Dzięki danym wysyłanym do aplikacji można zobaczyć wszystkie poprzednie lokalizacje w dzienniku zdarzeń.

Obydwa oferowane przez Kontel urządzenia wyglądają i działają niemal tak samo, lecz różnią się nieco specyfikacją. Monimoto MM5 zapewnia tylko łączność 2G, gdy Monimoto MM5 działa także w sieciach 3G. Prostszy model ograniczony jest także zasięgiem do samej Europy. Ma to swoje odzwierciedlenie w cenach. Monimoto MM6 oznacza wydatek 199 euro (890 zł), natomiast koszt Monimoto MM5 jest niższy i wynosi 169 euro (756 zł). W obydwu przypadkach trzeba też uiścić opłatę za usługę w wysokości 3 euro (ok. 14 zł) na miesiąc.

Źródło tekstu: Kontel