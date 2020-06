Komputery rowerowe Garmin Edge 130 Plus i Edge 1030 Plus można sparować ze smartfonem. Mierzą, nawigują, trenują...

Garmin przedstawił dziś nowe liczniki GPS Edge 130 Plus oraz Edge 1030 Plus, które łączą funkcje nawigacji z pomiarami wydajności. Urządzenia nie tylko pozwalają śledzić trasę przejazdu, ale także prezentują zaawansowane statystyki i pokazują wskazówki treningowe. Dodatkowe funkcje możliwe są po sparowaniu ze smartfonem.

Prostszy i tańszy Edge 130 Plus obsługiwany jest za pomocą przycisków oraz ma monochromatyczny, 1,8-calowy wyświetlacz o wysokim kontraście. Z kolei wyższy model Edge 1030 Plus wyposażony został w 3,5-calowy ekran dotykowy, który można używać nawet w rękawiczkach.

Zobacz: Samsung Galaxy Watch 3 - nowe informacje o specyfikacji zegarka

Zobacz: Mapy HERE WeGO pojawiły się w Huawei AppGallery

Garmin Edge 130 Plus

Prostszy model ma GPS, GLONASS i Galileo oraz wbudowany wysokościomierz, dzięki czemu rowerzyści wiedzą, jak daleko, szybko i wysoko jadą. Przed wyruszeniem w drogę kolarze mogą planować i pobierać trasy za pomocą specjalnego narzędzia tworzenia kursów.

Edge 130 Plus zapewnia wgląd w takie dane, jak VO2 max, tętno, strefy tętna i spalone kalorie. Urządzenie pozwala również na pomiar szczegółowych parametrów jazdy górskiej, w tym liczbę skoków, ich odległość i czas spędzony w powietrzu.

Po połączeniu Edge’a 130 Plus ze smartfonem na ekranie urządzenia pojawią się wiadomości tekstowe czy informacje o pogodzie, a komputer automatycznie wysyła zapisane treningi do serwisu Garmin Connect.

Edge 130 Plus może pracować do 12 godzin na jednym ładowaniu baterii przy użyciu GPS i do 10 godzin przy dodatkowym użyciu dwóch czujników.

Zobacz: Garmin quatix 6X Solar – nowy smart zegarek z ładowaniem solarnym

Zobacz: Smartwatch za 8 tysięcy? Oto Garmin MARQ Captain: American Magic

Garmin Edge 1030 Plus

Bogatszy model Edge 1030 Plus wyposażony został w mapy rowerowe Garmin Cycle Maps z funkcją nawigacji oraz ostrzeżeniami o zbliżających się ostrych zakrętach. Użytkownicy Stravy i Komoota mogą pobierać z nich kursy, a następnie synchronizować je z urządzeniem Garmina. Kolarze mogą także sprawdzić na urządzeniu szczegóły szlaków z ponad 80 krajów. Po zatrzymaniu się w połowie jazdy Edge 1030 Plus automatycznie wyświetla najbliższe rozgałęzienia ścieżek i wskaże aktualną pozycję na trasie.

Użytkownicy korzystający z Edge'a 1030 Plus mogą mierzyć VO2 max, czas regeneracji, obciążenia treningowe i inne parametry. Urządzenie wyświetla wskazówki treningowe, dostarcza także informacji na temat tego, jak organizm reaguje na trening w różnych środowiskach oraz jak przystosowuje się do obciążeń w wysokiej temperaturze i na wysokościach. W trakcie jazdy wyświetla przypomnienia o nawadnianiu i jedzeniu. Oprócz liczenia skoków, ich odległości i czasu zwieszenia w powietrzu, urządzenie ocenia też stopień trudności trasy za pomocą danych GPS i akcelerometru oraz mierzy płynność pokonania przejazdu. Licznik Edge 1030 Plus można też sparować z trenażerem rowerowym Tacx.

Edge 1030 Plus zapewnia do 24 godzin pracy na baterii podczas korzystania z GPS, kilku sparowanych czujników i funkcji łączności.

Edge 130 Plus jest dostępny w cenie od 199,99 euro (890 zł), natomiast Edge 1030 Plus kosztuje od 599,99 euro (2667 zł). W sprzedaż są też zestawy z dodatkowym wyposażeniem, odpowiednio droższe.

Zobacz: Mio MiVue M760D - wideorejestrator dla motocyklistów

Zobacz: Chiny kończą budowę systemu nawigacji satelitarnej Beidou



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Garmin