Mio MiVue C595W Dual to nowy sposób na pełne bezpieczeństwo samochodu

Mio wprowadza do sprzedaży swój najnowszy zestaw wideorejestratorów samochodowych MiVue C595W Duo. Składa się on z kamery przedniej i tylnej, zapewniających wysoką jakość obrazu, a także funkcje GPS i Wi-Fi.

Komplet funkcji w zasięgu ręki

Mio MiVue C595WD to nowa kamera samochodowa, wyposażona w moduły GPS oraz Wi-Fi. Wśród dostępnych funkcji jest ostrzeganie kierowców przed fotoradarami oraz odcinkowymi pomiarami prędkości. Wideorejestrator pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego się fotoradaru, wskazuje ograniczenie prędkości oraz dostarcza informacji o twojej średniej prędkości na mierzonym odcinku. Ma to uchronić kierowcę przed otrzymaniem mandatu za przekroczenie prędkości.

Dzięki matrycy Sony STARVIS CMOS, nagrania z kamery powinny mieć wysoką jakość, również przy minimalnej ilości światła, a także być pełne szczegółów. Model Mio MiVue C595W Dual wyposażony jest w superkondensator, który ma dużo dłuższą żywotność niż zwykły akumulator. Oznacza to, że nie trzeba go tak często wymieniać, ani ładować.

W trybie postojowym, urządzenia Mio MiVue C595W Dual mogą nagrywać cały czas, aktywując się automatycznie i rejestrując obraz, gdy zostanie wykryty ruch z przodu pojazdu. Dzięki temu dowody będą gromadzone nawet wtedy, gdy użytkownik jest poza pojazdem. Warto zainstalować SmartBox III, by w pełni korzystać z opcji monitoringu swojego auta. Dodatkowo, dzięki wbudowanym modułom GPS i Wi-Fi, użytkownik może łatwo udostępniać nagrania, a także korzystać z funkcji lokalizacyjnych.

Mio MiVue C595W Dual to kompletny zestaw który zapewnia nie tylko wysoką jakość nagrań, ale również dodatkowe funkcje ułatwiające korzystanie z rejestratora. Dzięki temu kierowca może być pewny, że każda podróż zostanie uwieczniona w najwyższej jakości, a nagrania będą dostępne w razie potrzeby.

Tylna kamera

Druga kamera, Mio MiVue T35, służy do zapisu trasy z tyłu pojazdu. Dzięki użyciu protokołu TVI do zapisu, kamery mogą być połączone 8-metrowym kablem, gwarantującym brak zakłóceń. To powinno wystarczyć do zainstalowania tego zestawu w pojazdach dłuższych niż tradycyjne samochody osobowe.

Dostępność i cena

Zestaw Mio MiVue C595W Dual jest dostępny do kupienia w Polsce za 599 zł. Podobnie jak wszystkie inne kamery Mio, objęty jest on 3-letnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Mio

Źródło tekstu: Mio