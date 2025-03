Przenośny Xbox i zunifikowany ekosystem – to przyszłość gamingu według Microsoftu

Project Kennan – przenośny Xbox od Asusa

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, nowa konsola przenośna Microsoftu nie będzie klasycznym handheldem Xbox, lecz urządzeniem działającym na Windowsie, z interfejsem przypominającym konsole Xbox . Za jego produkcję odpowiada Asus , co sugeruje, że sprzęt może być zbliżony do popularnych modeli ROG Ally . Microsoft chce stworzyć nową kategorię urządzeń – przenośnych konsol Xbox opartych na Windowsie, które umożliwią granie zarówno w gry z Xboxa, jak i PC.

Co ważne, Microsoft prawdopodobnie wdroży system certyfikacji sprzętu, dzięki czemu tylko wybrane urządzenia będą mogły korzystać z pełnych możliwości konsoli Xbox i systemu Windows.

Konsola LENOVO Legion Go + Kontroler MICROSOFT bezprzewodowy Xbox Carbon Black

Konsola LENOVO Legion Go + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Gra PC

Unifikacja Xbox i Windows: kluczowy cel Microsoftu

Celem tej unifikacji jest stworzenie jednego sklepu z grami , który pozwoli na łatwiejszy dostęp do tytułów zarówno na PC, jak i na konsolach Xbox. Jeśli Microsoftowi uda się połączyć oba ekosystemy, będzie to bezpośrednia odpowiedź na rozwój SteamOS i sukces Steam Decka.

Xbox na PC? Microsoft pracuje nad emulacją

Jednym z największych pytań dotyczących tego projektu jest to, czy Microsoft umożliwi graczom uruchamianie gier z Xboxa na nowych handheldach PC . Firma ma duże doświadczenie w tworzeniu emulatorów, które pozwalały na uruchamianie gier z konsoli Xbox 360 i pierwszego Xboxa na nowszych konsolach.

Społeczność graczy już teraz eksperymentuje z uruchamianiem gier z konsoli Xbox One na PC za pomocą takich narzędzi, jak XWineOne i WinDurango . Microsoft może pójść w tym kierunku i stworzyć oficjalny sposób na uruchamianie gier z Xboxa na handheldach z Windowsem .

Co więcej, firma powołała specjalny zespół ds. zachowania gier i kompatybilności wstecznej. Sugeruje to, że pracuje nad rozwiązaniem pozwalającym na przeniesienie cyfrowych bibliotek Xbox do przyszłego zunifikowanego ekosystemu.