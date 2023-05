Microsoft z szalonym pomysłem. Będzie podrabiać Apple

Microsoft szykuje się na bezpośrednią rywalizację z Apple. Gigant ma szykować swój autorski procesor.

Kiedy Apple zrezygnowało z procesorów Intela na rzecz autorskich układów Apple Silicon, całą branżą technologiczną zatrzęsło. Byliśmy światkami skoku technologicznego, jakiego w dzisiejszych czasach praktycznie się nie widuje. Można oczywiście dzielić włos na czworo i analizować, na ile to zasługa projektu giganta z Cupertino, a na ile np. dostęp do najbardziej zaawansowanych procesów technologicznych, ale faktem jest, że rewolucja w jabłkowym świecie okazała się olbrzymim sukcesem.

Microsoft tworzy własny procesor

Oczywiście sukcesy w branży tech mają to do siebie, że prędzej czy później inni próbują się nimi inspirować. W tym konkretnym przypadku wiele wskazuje na to, że do grona naśladowców Apple wkrótce dołączy Microsoft. Na stronie firmy z Redmond pojawiły się nowe oferty pracy związane z projektowaniem układów scalonych.

Nowy zespół ma zaprojektować nowy procesor, bazujący na architekturze ARM i będący konkurencją dla układów Apple M. Cały projekt ma funkcjonować pod nazwą "Microsoft Silicon" i niewykluczone, że pod taką nazwą będą komunikowane przyszłe procesory.

Oczywiście od utworzenia zespołu do finalnego produktu - szczególnie tak zaawansowanego - jeszcze długa droga. Jest to natomiast zwiastun sporych zmian w polityce giganta z Redmond.

Windows 12 z optymalizacją pod Microsoft Silicon

Jeśli wierzyć pogłoskom, plany stworzenia własnego SoC mają się pokrywać z rozwojem nowej wersji systemu operacyjnego, Windows 12, a obydwa projekty są ze sobą ściśle powiązane. Nowa wersja okienek ma zostać zoptymalizowana pod kątem autorskiego układu firmy oraz zastosowań związanych z AI.

Co to oznacza dla użytkowników? Doskonałe pytanie! Niestety aktualnie trudno na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Raczej trudno wyobrazić sobie, by gigant z Redmond miał skupić się w stu procentach na procesorach ARM kosztem kompatybilności z dotychczasowymi rozwiązaniami opartymi o architekturę x64.

Nie da się natomiast ukryć, że ze skrawków docierających informacji wyłania się obraz dużych zmian dla ekosystemu Windows. Pozostaje trzymać kciuki, by była to rewolucja raczej na miarę Windowsa XP, niż 8 lub Visty.

