MediaTek uderza w drożyznę. Nadchodzą "tanie" flagowce

Flagowa moc w rozsądnej cenie

MediaTek Dimensity 9500s to bardzo ciekawa nowość. Producent chce udostępnić najwyższą wydajność większej liczbie osób. Układ bazuje na procesie 3 nm. Wykorzystuje architekturę "All Big Core", co przekłada się na ogromną moc obliczeniową.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sercem procesora jest potężny rdzeń Cortex-X925 o taktowaniu 3,73 GHz. Towarzyszą mu trzy rdzenie Cortex-X4 oraz cztery Cortex-A720. To nieco słabsza konfiguracja niż w standardowym modelu Dimensity 9500. Dzięki temu smartfony z tym chipem będą jednak znacznie tańsze.

Raj dla graczy i fanów fotografii

Nowy procesor otrzymał grafikę Immortalis-G925. Obsługuje ona zaawansowany ray tracing w grach mobilnych. Producent dorzucił technologie MAGT 3.0 oraz MFRC 3.0. Mają one dbać o płynność obrazu i oszczędzać baterię podczas zabawy.

Fani mobilnej fotografii również będą zadowoleni. Dimensity 9500s wspiera nagrywanie wideo 8K w standardzie Dolby Vision HDR. Procesor AI pomaga w edycji zdjęć i usuwaniu niechcianych obiektów. Ciekawostką jest funkcja bezpośredniego połączenia Bluetooth między telefonami na dystansie do 5 kilometrów.

POCO X8 Pro Max na horyzoncie

Wiemy już, kto pierwszy skorzysta z nowej technologii. Dimensity 9500s trafi do smartfonu Redmi Turbo 5 Max. Na rynkach globalnych urządzenie to zadebiutuje jako POCO X8 Pro Max. Będzie to prawdopodobnie jeden z najmocniejszych telefonów w swojej klasie cenowej.

MediaTek kopiuje tutaj strategię Qualcomma. Amerykanie również wypuścili nieco słabszy wariant swojego flagowca. To dobra wiadomość dla naszych portfeli. Dostaniemy świetne urządzenia bez konieczności wydawania fortuny.

Nowy król średniej półki

Drugą nowością jest układ Dimensity 8500, wykonany w procesie 4 nm. Składa się on z ośmiu rdzeni Cortex-A725 o taktowaniu do 3,4 GHz. Jest o około 7% szybszy od swojego poprzednika. MediaTek postawił tutaj na dużą energooszczędność.

Nowa grafika Mali-G720 oferuje o 25% wyższą wydajność szczytową. Jednocześnie pobiera o 20% mniej prądu pod dużym obciążeniem. Układ wspiera pamięci LPDDR5X. Dzięki temu codzienna praca i wielozadaniowość powinny być bardzo płynne.

Inteligentne funkcje na wyciągnięcie ręki