Grafika z 5 wentylatorami mocno się grzeje. Producent: to normalne

Karta graficzna GeForce RTX 4090 z pięcioma wentylatorami nadmiernie się grzeje, a producent twierdzi, że to normalne.

Kupując kartę graficzną GeForce RTX 4090 z aż pięcioma wentylatorami każdy liczyłby na nieprzeciętną kulturę pracy, a przede wszystkim niskie temperatury. Dlatego jeden z użytkowników mocno się zdziwił, gdy okazało się, że GPU mocno się grzeje, a producent uważa, że to normalne.

Karta się grzeje, ale to normalne

Na szczęście dotyczy to karty graficznej MaxSun GeForce RTX 4090 Mega Gamer, która dostępna jest tylko w Azji. Pomimo wyposażenia jej w aż pięć wentylatorów (w tym dwa na szczycie obudowy) grzeje się ona pod obciążeniem do 82,8 stopni Celsjusza (98,5 st. w Hot Spot). To gorsze wyniki niż osiąga dwuwentylatorowa konstrukcja Founders Edition.

Jeden z użytkowników tego modelu postanowił skontaktować się z producentem, ale ten nie poczuwał się do odpowiedzialności. Przedstawiciel firmy twierdził, że są to normalne temperatury. Nie przekonywały go żadne argumenty i niczym mantrę powtarzał, że tak powinno być. W rzeczywistości taka karta powinna osiągać temperatury o co najmniej 10 st. Celsjusza niższe.

Ostatecznie użytkownik postanowił zwrócić kartę. Początkowo producent odmówił, ale finalnie udało się go przekonać. Co ważne, pomimo azjatyckiego pochodzenia, nie jest to model tani. Jest on wyceniany na 15999 RMB, czyli około 2200 dolarów.

Zobacz: Logitech prezentuje nowe akcesoria dla graczy, w tym myszkę G Pro X 2

Zobacz: Wyciekły informacje AMD. Tak wygląda wydajność nowych kart

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MaxSun, Shutterstock

Źródło tekstu: wccftech