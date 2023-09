Logitech prezentuje nowe akcesoria dla graczy, w tym myszkę G Pro X 2

Firma Logitech wprowadza nowe akcesoria dla graczy z cenionej serii G Pro X Lightspeed. To klawiatura TKL oraz ultralekka myszka.

Logitech cały czas powiększa portfolio swoich produktów dla graczy. Po testowanych już przez nas słuchawkach G Pro X 2 przyszła kolej między innymi na klawiaturę TKL z tego samej serii oraz ultralekką myszkę.

Klawiatura i myszka Logitech G Pro X

Nowe urządzenia to klawiatura Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED oraz myszka Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, która zastępuje bardzo udany i ceniony przez graczy model.

Nowe portfolio PRO Series reprezentuje bezkompromisową kolekcję produktów, zaprojektowaną z myślą o maksymalnej wydajności dla elitarnych profesjonalistów esportowych i graczy kompetytywnych. Te produkty są przykładem naszego zaangażowania w przesuwanie granic wydajności, szybkości i niezawodności, co jest możliwe tylko dzięki naszemu wieloletniemu procesowi projektowania we współpracy z profesjonalnymi esportowcami. Nasi elitarni partnerzy pomagają projektować, rozwijać i testować nasze produkty, zapewniając, że zapewniają one najwyższy poziom wydajności, jakości i najnowocześniejszych innowacji.

- powiedział Brent Barry, Head of Esports and PRO Series w Logitech G.

Na temat myszki wypowiedział się między innymi jeden z najlepszych graczy Counter-Strike'a w historii, czyli Oleksandr "s1mple" Kostyliev. Określił ją mianem podobnej do pierwszego modelu, ale lepszej. Oba modele dostępne są w kolorach czarnym, białym oraz różowym.

Myszka wyposażona jest nowoczesnym sensor optyczny HERO 2 z maksymalnym DPI na poziomie 32000. Do tego oferuje prędkość maksymalną 12,7 m/s oraz częstotliwość raportowania 2000 Hz. Jednak największą zaletą ma być masa zaledwie 60 gramów. Logitech zapewnia, że myszka na jednym ładowaniu wytrzyma do 95 godzin ciągłego działania. Cena rekomendowana to 799 zł.

Z kolei klawiatura to tradycyjna konstrukcja TKL z podświetleniem RGB. Co ważne, jest to model bezprzewodowy, który wykorzystuje zarówno łączność radiową 2,4 GHz, jak i Bluetooth. Na jednym ładowaniu ma wytrzymywać do 50 godzin działania. W sprzedaży dostępne są modele z przełącznikami GX Brown, GX Red oraz GX Blue. Warto wspomnieć jeszcze o keycapach dual-shot PBT. Cena rekomendowana to 999 zł.

Źródło zdjęć: Logitech

Źródło tekstu: Logitech