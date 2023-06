Test Logitech G Pro X 2 Lightspeed

Logitech G Pro X 2 Lightspeed opisywane są jako słuchawki dla najlepszych e-sportowców. Sprawdźmy, czy są warte swojej wysokiej ceny.

Sprzęty Logitech są używane przez wielu e-sportowców. Nie tylko dlatego, że szwajcarska marka jest sponsorem kilku organizacji. Głównym powodem, jak sądzę, jest ich wysoka jakość. W ostatnich latach Logitech bardzo mocno rozwinął serię urządzeń skierowanych do graczy i wprowadził do sprzedaży kilka naprawdę udanych modeli, z całą serią G Pro na czele. W swojej klasie są one niezwykle konkurencyjne, a przez to często wybierane przez profesjonalistów i tych zwykłych graczy.

Jednym z ciekawszych sprzętów w ofercie Logitecha były słuchawki G Pro X. Dostępne w wersji bezprzewodowej i bez kabla były cenione za wysoką jakość dźwięku i ogromną wygodę. Dzisiaj wciąż są często wybierane, ale mają nowego konkurenta w postaci nowej wersji.

Szwajcarska firma niedawno zaprezentowała słuchawki Logitech G Pro X 2 Lightspeed, które od dłuższego czasu mam okazję testować. Nie ma co ukrywać, nie jest to sprzęt tani, bo zakup wiąże się z uszczupleniem konta o kwotę ponad 1200 zł. Jednak sam Logitech twierdzi, że to urządzenie dla najbardziej wymagających. Przekonajmy się, ile jest w tym prawdy.

Specyfikacja Logitech G Pro X 2 Lightspeed

Najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednią wersją słuchawek są nowe przetworniki grafenowe o średnicy 50 mm z magnesem neodymowym. Charakteryzują się one impedancją na poziomie 38 Ohmów, pasmem przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, a także czułością 87,8 dB SPL @ 1 mW i 1 cm. Według Logitecha oferują one dużo wyższą jakość dźwięku w porównaniu z poprzednim modelem.

Poza tym słuchawki Logitech G Pro X 2 Lightspeed mają odpinany mikrofon jednokierunkowy z kondensatorem elektretowym w rozmiarze 6 mm i pasmem przenoszenia od 100 Hz do 10 kHz. Z innymi urządzeniami słuchawki łącza się na trzy sposoby – radiowo (2,4 GHz Lightspeed) z zasięgiem do 30 metrów, przez Bluetooth lub tradycyjnie, za pomocą kabla AUX (mini-jack 3,5 mm), który również znajduje się w zestawie.

Słuchawki mają rozmiar 189 × 176 × 95 mm i masę 345 gramów. Pałąk wykonany jest ze stali, a widełki z aluminium. W zestawie znajdują się dwa zestawy nauszników – ze sztuczną skórą oraz materiałowe. W obu przypadkach mają one piankę zapamiętująca kształt. Według Logitecha słuchawki wytrzymują do 50 godzin pracy przy łączności radiowej. W pudełku znajduje się też przewód USB-C o długości 1,8 metra, który służy do ładowania wbudowanej baterii. Cena rekomendowana to 1249 zł, więc tanio na pewno nie jest.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)