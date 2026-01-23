Najnowszy MacBook Air M4 w świetnej cenie. Taniej nic lepszego nie znajdziesz

Zwykle, kiedy opisuję tego typu laptopy w tej cenie, to pojawia się masa komentarzy, że ich zakup nie ma sensu, bo za tyle można dorwać gamingowego kloca wyjącego głośniej, niż trąby jerychońskie, którego bateria znika szybciej od bałwana wrzuconego w gorące źródła, a waga sprawia, że reumatolodzy zacierają ręce. Oczywiście, takie laptopy też są potrzebne. Jeśli jednak ktoś szuka lekkiego, cichego, a zarazem wydajnego laptopa do pracy lub nauki z naciskiem na częste przemieszczanie się z nim i siedzenie z dala od gniazdka, to będzie to dla niego najgorsze możliwe rozwiązanie.

MacBook Air M4

Tu natomiast chodzi o sprzęt dla osób, które liczą na wydajność. Natomiast procesor Apple M4 zapewnia jej odpowiedni zapas. Owszem, nie jest to układ stworzony do gier. Świetnie jednak radzi sobie przy obróbce grafiki, montażu filmów, programowaniu, czy zwykłej pracy biurowej. Świetny, 13,6-calowy ekran o rozdzielczości 2560 × 1664 pikseli i pełnym pokryciem palety barw P3 idealnie nadaje się do pracy z obrazem.

Sam laptop jest bezgłośny, ponieważ chłodzi się pasywnie. A mimo to jego w pełni metalowa obudowa nie nagrzewa się podczas normalnej pracy. Bateria natomiast pozwala na więcej niż dzień pracy — a przynajmniej w moim wypadku. Co nie jest dziwne, ponieważ naładowany laptop pracujący na ładowarce pobiera mniej, niż 10 W energii.

A to wszystko przy świetnej klawiaturze, 16 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, fenomenalnym gładziku, który rzeczywiście może zastąpić myszkę i wadze, która wynosi zaledwie 1,24 kg, kosztuje dziś 4399 zł. Czy można kupić równie dobrze wyposażone i lekkie laptopy z Windowsem, które podzielają te zalety? Owszem. Jednak znacznie drożej.