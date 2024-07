Wygląda jak składana klawiatura, ale to pełnoprawny komputer

Wygląda jak niewielka, składana klawiatura, ale w rzeczywistości jest pełnoprawnym komputerem.

Ling-Long to chińska firma produkująca komputery, która właśnie stworzyła bardzo ciekawe urządzenie. Na pierwszy rzut oka wygląda jak trochę grubsza, składana klawiatura. W rzeczywistości jest to PC, który w swoim wnętrzu skrywa całkiem niezłe podzespoły.

Komputer w formie składanej klawiatury

Idea jest bardzo prosta. Ma to być miniaturowy komputer, który wszędzie można zabrać ze sobą. To taki trochę laptop, ale bez ekranu. Trzeba go tylko podłączyć do monitora, wpiąć myszkę (chociaż klawiatura ma niewielki touchpad) i można zacząć go używać. Chińczycy sami twierdzą, że chcieli stworzyć sprzęt na wzór Maca Mini, ale jeszcze bardziej kompaktowy i funkcjonalny.

Komputer wyposażony jest w układ AMD Ryzen 7 8840U. Ten składa się z 8 rdzeni Zen 4 o taktowaniu do 5,1 GHz oraz zintegrowanego układu graficznego Radeon 780M z 12 jednostkami obliczeniowymi (CU). Dostępne są dwie konfiguracje komputera. Tańsza z 16 GB pamięci RAM i dyskiem o pojemności 512 GB oraz droższa z 32 GB RAM-u i 1 TB miejsca na dysku.

Co więcej, komputer ma baterię o pojemności 60 Wh, która ma wytrzymywać do 10 godzin spokojnej pracy, 6 godzin odtwarzania multimediów oraz 4 godziny grania. W razie potrzeby można ją naładować za pomocą szybkiej ładowarki o mocy 100 W. Całość mierzy 15 × 10 cm i ma masę zaledwie 800 gramów. Do wyboru są też trzy tryby pracy: oszczędny, zbalansowany oraz wydajny.

A ile to kosztuje? Za słabszą wersję trzeba zapłacić 4699 RMB, czyli niecałe 2600 zł. Droższy wariant to wydatek rzędu 5699 RMB, co daje mniej więcej 3100 zł.

