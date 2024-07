Mało brakowało, a NVIDIA stałaby się częścią... AMD

NVIDIA przeżywa swój złoty okres. Rozwój sztucznej inteligencji tak podbił wartość firmy, że przez moment była nawet najwyżej wycenianym przedsiębiorstwem na świecie. Pod względem sprzedaży kart graficznych też nie ma sobie równych, pokonując AMD o kilka długości. Tymczasem mogło stać się tak, że Zieloni staliby się Czerwonymi.

W latach dwutysięcznych AMD chciało rozszerzyć swój biznes o karty graficzne. W tym celu, w 2006 roku, za 5,4 mld dolarów firma kupiła ATI. Podobno zakup nie przypadł do gustu inżynierom. Powstał wręcz wewnętrzny żart, że z połączenia AMD i ATI powstaje słowo DAMIT (ang. cholera). Wielu pracowników uważało, że firma powinna kupić NVIDIĘ. Okazuje się, że był taki plan, ale spalił on na panewce.

NVIDIA wtedy nie miała tak dominującej pozycji na rynku. W pewnym momencie AMD zgłosiło się do nich z propozycją zakupu. Transakcja doszłaby do skutku gdyby nie Jensen Huang, czyli ówczesny i aktualny CEO firmy. Uparł się on, że zgodzi się na fuzję, o ile nadal będzie pełnił rolę szefa i będzie mógł realizować swoją wizję rozwoju w segmencie kart graficznych. Dla AMD była to propozycja nie do przyjęcia.

So now that Nvidia has far outstripped the market cap of AMD and Intel, I thought this would be a fun story to tell. I spent 6+yrs @ AMD engg in mid to late 2000s helping design the CPU/APU/GPUs that we see today. Back then it was unimaginable for AMD to beat Intel in market-cap… pic.twitter.com/bYCS5vY0QO