Lidl znów rzucił na promocję praktyczny sprzęt. W sam raz do kolekcji

Majsterkowicze mają kolejny powód do radości - mogą za całkiem rozsądne pieniądze powiększyć swoją kolekcję narzędzi w przydomowym warsztacie. Tym razem, Lidl przecenił akumulatorowy strug 20 V, kompatybilny z resztą narzędzi marki Parkside.

W dniu 20 maja 2025, czyli we wtorek, akumulatorowy strug zakupimy za 189 złotych. Cena regularna sprzętu to 289 złotych, dlatego można przypuszczać, że zainteresowani szybko spowodują, że urządzenie to zniknie ze sklepowych półek. Warto zatem się pospieszyć i skorzystać, jeśli akurat nie posiadamy tego typu sprzętu w swojej kolekcji.