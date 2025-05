Wiadomości Google dostaną ważne ulepszenie. Ma związek z RCS

Do tej pory użytkownicy systemu Android nie mieli prostego sposobu na weryfikację, które z ich kontaktów mają aktywną usługę RCS . Google zidentyfikował tę niedogodność i przygotowuje rozwiązanie.

Na liście konwersacji przy kontaktach z aktywnym RCS pojawi się specjalna etykieta, a ponadto będą one się wyświetlały w kolorze tematycznym aplikacji. Natomiast kontakty bez tej funkcji pozostaną w standardowym czarno-białym kolorze. Po prawej stronie nazwy zostanie też umieszczona etykieta RCS . Oznaczenie to ma działać również w przypadku kontaktów z wieloma numerami. Opis pojawi się wówczas tylko obok numeru obsługującego RCS.

Wprowadzenie tych wizualnych wskazówek ma na celu podniesienie komfortu użytkowania aplikacji, zwiększenie świadomości na temat dostępnych funkcji oraz ułatwienie zarządzania komunikacją. Rozwiązanie to jest przez niektórych porównywana do sposobu działania usługi iMessage na urządzeniach Apple'a. Nowe oznaczenie "RCS" jest już dostępne w wersji beta Google Messages i można je aktywować manualnie, co sugeruje, że publiczne wdrożenie dla wszystkich użytkowników może nastąpić w niedalekiej przyszłości, potencjalnie wraz z najbliższą aktualizacją systemu Android.