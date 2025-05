Rząd reaguje dość ostro. "Takie oferty mają zniknąć z sieci"

Zgodnie z informacjami, które podał resort do spraw konsumentów, większość ofert, które zostały zakwalifikowane do natychmiastowego usunięcia, nie zawierała numeru licencji. Nie podawały one też żadnych informacji na temat, kto jest właścicielem danej nieruchomości.

Większość Hiszpanów pochwala takie decyzje rządu. Nie bez powodu - kwestia mieszkaniowa to jeden z głównych problemów społecznych w tym kraju. Tempo budowy mieszkań nie nadąża za popytem. Wielu z mieszkańców wręcz uważa, że zjawisko wynajmu krótkoterminowego prowadzi do zalewu turystów, ograniczając tym samym dostęp do mieszkań i przyczyniając się do tego, że wynajem staje się nieosiągalny dla lokalsów.