Najlepszy budżetowiec 5G znów jest w promocji. Tym razem może być Twój za 444 zł

Mowa tu o Motoroli Moto G34 5G , która dziś może być Wasza za 444 zł . Jest to jeden z tych smartfonów, których cena sama w sobie przykuwa uwagę, nawet kiedy są poza promocją. Dziś natomiast możecie go kupić kilkadziesiąt złotych taniej.

Motorola Moto G34 5G

Smartfon ten może się pochwalić 6,5-calowym ekranem HD+ o odświeżaniu aż 120 Hz. W tej półce cenowej standardem są ekrany 90 Hz, więc mamy tu zauważalny skok. Wyróżnia się on także procesorem: Snapdragon 695 5G nie często gości w tym budżecie. Dodatkowo wpiera go aż 8 GB RAM, co jest wartością więcej, niż wystarczającą. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 128 GB, na których możemy trzymać między innymi zdjęcia zrobione 50 Mpix aparatem. A wszystko to okraszone jest baterią 5000 mAh z ładowaniem do 18 W. A wszystko to za jedyne 444 zł.