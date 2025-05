PKO BP ułatwia życie klientom. Koniec z wizytami na poczcie

Współpraca Poczty Polskiej z PKO BP i KIR to kolejny element procesu cyfrowej transformacji naszej spółki. Chcemy nie tylko wyznaczać nowe standardy, ale też poprawiać dotychczasowe metody działania. Wspólnie z naszymi partnerami możemy nie tylko stworzyć usługę dopasowaną do aktualnych potrzeb klienta, ale też wzmocnić zaufanie społeczne do usług cyfrowych i ułatwić do nich dostęp.

mówi Sebastian Mikosz, Prezes Poczty Polskiej