Realme GT 7 dostanie specjalną wersję. To efekt współpracy z Aston Martin F1 Team

Nadchodząca premiera serii Realme GT 7 w Paryżu

Kluczowe specyfikacje zapowiedziane dla Realme GT 7 obejmują również baterię o pojemności 7000 mAh, która będzie wspierać technologię szybkiego ładowania o mocy 120 W. Producent, powołując się na certyfikację TÜV Rheinland, deklaruje, że pełne naładowanie ogniwa zajmie 40 minut, co ma zapewnić do dwóch dni pracy urządzenia. Smartfon ma także wykorzystywać technologię GT Boost, optymalizującą wydajność w grach do utrzymania 120 klatek na sekundę, oraz system chłodzenia IceSense Graphene, który ma zapewnić efektywne rozpraszanie ciepła.