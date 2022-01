Lidl z grubymi promocjami. Jest kolejna znana marka

Kontynuując cykliczne wyprzedaże elektroniki, sieć Lidl stawia tym razem na markę doskonale znaną – HP. Co nowego kupimy już od poniedziałku 17 stycznia?

Choć marketowe wyprzedaże słyną głównie z marek własnych, Lidl nie przestaje zaskakiwać. Po tym, jak niemiecka sieć rozpoczęła nowy rok z produktami Xiaomi, nadszedł czas na kolejnego rozpoznawalnego producenta, HP.

I tak, już od poniedziałku 17 stycznia na lidlowych półkach pojawi się niszczarka dokumentów HP OneShred 8CC, a także bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HP Bluetooth Headset 500. Obydwa te urządzenia będą dostępne w cenie niższej niż sugerowana na rynek polski, dodajmy.

HP OneShred 8CC to relatywnie kompaktowa niszczarka, która tym samym przeznaczona jest do użytku w domu. Ma wymiary 320 mm x 190 mm x 416 mm, moc znamionową 200 W i 15-litrowy kosz na ścinki. Jak zapewnia producent, urządzenie może jednorazowo zniszczyć do ośmiu arkuszy DIN A4 albo kartę kredytową, radząc sobie przy tym z ewentualnymi zszywkami lub spinaczami. Cena promocyjna wynosi 299 zł, wobec sugerowanych 399 zł.

Z kolei słuchawki HP Bluetooth Headset 500 legitymują się konstrukcją nauszną, półotwartą, a dzięki wbudowanemu mikrofonowi, sprawdzą się w pracy zdalnej. Do tego należy doliczyć złącze USB-C, służące do ładowania wbudowanego akumulatora 300 mAh. Ten wystarczy ponoć na 20 godz. pracy. Cena: 149 zł. Ponownie, stówę mniej niż przewiduje producent.

Raz jeszcze też – oferta startuje w poniedziałek 17 stycznia i potrwa tradycyjnie do wyczerpania zapasów. Co więcej, obok produktów HP, pojawi się też parę nowości lidlowej marki SilverCrest. Będą to wodoodporny głośnik stereo Bluetooth o mocy 8 W RMS na kanał (149 zł) oraz przewodowe słuchawki nauszne (29,99 zł). Wszystko to do nabycia zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i za pośrednictwem sklepu internetowego, z dostawą do domu.

