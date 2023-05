Leć do Lidla. Ten sprzęt warto mieć zanim nadejdzie lato

Lidl aktualizuje swoją ofertę internetową, w której teraz znajdziemy sprzęt do walki z nadchodzącymi, letnimi upałami. Warto zainteresować się tym wcześniej, by nie przylepić się do kanapy, gdy już będzie gorąco.

Powoli zbliżają się letnie upały i lepiej być na nie przygotowanym. Dlatego też w ofercie Lidla pojawia się sprzęt, który pomoże schłodzić twoje mieszkanie podczas gorących dni. Już teraz na stronie internetowej sieci można znaleźć wiele pozycji wentylatorów, klimatyzatorów i wiatraków do walki z upałem.

Lidl walczy z upałem

Już teraz w sklepie internetowym Lidla pojawił się szereg sprzętu do walki z upałem. W ofercie znalazł się między innymi wentylator kolumnowy 50 W za 159 złotych, który ze względu na swoją smukłą konstrukcję, nie zajmie zbyt wiele miejsca w salonie. Dla bardziej wymagających do sklepu internetowego trafi mobilny klimatyzator firmy Comfee za 1199 złotych. Ten już trochę miejsca zajmuje, lecz alternatywą jest miniklimator stołowy 8 W w cenie 99 złotych.

Jednak to nie wszystko, Lidl oferuje również bardziej tradycyjne podejście do walki z upałem w postaci szerokiej oferty wiatraków, jak np. wentylator stojący 45 W z pilotem do regulacji, czy lampa sufitowa LET z wentylatorem za 299 złotych.

Zobacz: Miasto rozda ludziom sprzęt Apple. Wierzy, że zwalczy przestępczość

Zobacz: AOKZOE A1 Pro - nowy konkurent dla Steam Decka i ASUS ROG Ally

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), gazetka Lidla

Źródło tekstu: Lidl gazetka