Miasto rozda ludziom sprzęt Apple. Wierzy, że zwalczy przestępczość

Burmistrz Nowego Yorku rozda mieszkańcom AirTagi. Urządzenia mają pomóc w zmniejszeniu liczby kradzieży samochodów w mieście.

Burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, ogłosił, że rozda za darmo mieszkańcom lokalizatory Apple AirTag. W ten sposób chce walczyć z plagą kradzieży samochodów. Do wydania przeznaczonych zostało 500 urządzeń śledzących, przekazanych przez lokalną organizację non-profit Association for Better New York.

AirTagi zostaną rozdane zwłaszcza w najbardziej narażonej na kradzież samochodu dzielnicy, czyli 43. obszarze New York Police Department. Tylko w tym roku na Bronksie skradziono 207 pojazdów. Policja powiedziała także, że ​​w styczniu tego roku złodzieje włamali się nawet do nieoznakowanego radiowozu NYPD, a następnie uprowadzili go na 12-godzinną przejażdżkę.

Kradzież samochodów wzrasta

Burmistrz wskazuje, że wzrastająca liczba kradzieży samochodów napędza przestępczość w mieście. Podczas wystąpienia deklarował, że inne poważne przestępstwa, takie jak strzelaniny, zabójstwa, rabunki czy kradzieże zostały już ograniczone. Teraz zamierza podjąć działania, by zminimalizować też liczbę skradzionych aut.

Co ciekawe, zdaniem Adamsa jednym z głównych czynników napędzających kradzieże może być wyzwanie na TikToku, które zachęca ludzi do włamania się do pojazdów marki Hyundai i Kia za pomocą kabla USB.

Według danych NYPD, w samym tylko grudniu zgłoszono kradzieże 104 pojazdów marki Hyundai oraz 99 marki Kia. co stanowi ogromny wzrost w stosunku do września, kiedy to liczby te wyniosły odpowiednio 21 oraz 7.

Ogólna liczba kradzieży samochodów w Nowym Yorku do 23 kwietnia bieżącego roku wyniosła 4492. W ubiegłym roku było to natomiast 3966 skradzionych samochodów, co oznacza wzrost o ponad 13 proc. w skali roku.

AirTagi pomogą zlokalizować pojazd

Adams sugeruje, że mały AirTag, ukryty w samochodzie, jest doskonałym urządzeniem śledzącym. Policja może łatwo monitorować lokalizację skradzionego pojazdu i określać, gdzie znajduje się on w czasie rzeczywistym. Po zauważeniu braku samochodu, wystarczy zgłosić się na policję i przekazać dane służbom bezpieczeństwa.

Film opublikowany przez NYPD pokazuje, w jaki sposób urządzenia mogą pomóc w śledzeniu skradzionego pojazdu. Zachęcono też kierowców do samodzielnego zakupu AirTagów w sklepach.

Ratusz powiedział, że Wydział Zapobiegania Przestępczości NYPD w ramach Biura Spraw Społecznych pracuje nad zorganizowaniem sprawiedliwego podziału i przekazania urządzeń, koncentrując się na okręgach o największej liczbie kradzieży. Miasto zamierza też zbierać fundusze na zakup kolejnych gadżetów, podobnych do tych przekazanych przez ABNY, by wyposażyć w nie większą liczbę kierowców.

Nie wiadomo, czy nowojorskie AirTagi będą modyfikowane, by wyeliminować sygnał dźwiękowy po oddzieleniu od właściciela. Byłoby to logiczne, ale ratusz nie ujawnia detali technicznych.

