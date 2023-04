Lidl rozpieszcza majsterkowiczów. Przydatny sprzęt za grosze

Lubisz majsterkować lub zawodowo zajmujesz się prądem elektrycznym? Lidl w przyszłym tygodniu będzie miał coś dla Ciebie.

Przed nami majówka. Dla niektórych może ona w sumie potrwać nawet 9 dni, jeśli wezmą sobie wolne 2, 4 i 5 maja. W przyszły czwartek warto wybrać się do Lidla, w szczególności jeśli masz do czynienia z prądem elektrycznym zawodowo lub hobbystycznie.

Mierniki Parkside w Lidlu

4 maja 2023 roku w sklepach sieci Lidl będzie można kupić trzy mierniki marki Parkside. Mogą się one przydać zarówno majsterkowiczom-amatorom, jak i zawodowcom. Dzięki nim pomiar napięcia prądu czy innych jego parametrów będzie bardzo prosty.

Pierwsze urządzenie to miernik cyfrowy 300 V. Służy on do pomiaru natężenia prądu, napięcia oraz rezystancji. Z jego pomocą można również sprawdzić diody oraz przejścia. Miernik oferuje automatyczny wybór zakresów, a w zestawie znajdziemy dwie końcówki miernicze z przewodem pomiarowym oraz wkrętak i baterię. A to wszystko za jedyne 79,90 zł.

Również 79,90 zł zapłacimy za multimetr Parkside, do wyboru cęgowy lub trzpieniowy. Służą one do precyzyjnego pomiaru parametrów prądu stałego lub zmiennego, a także rezystancji czy – w przypadku miernika cęgowego – pojemności i częstotliwości. W zestawie z urządzeniami są baterie.

Zobacz: Lidl odpala nowy system. Cena przy kasie już cię nie zaskoczy

Zobacz: Polacy w Lidlu mają tę usługę od lat. Inni dopiero dostaną

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Yarrrrrbright / Shutterstock.com, Lidl

Źródło tekstu: Lidl