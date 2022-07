Lidl zaskakuje nowością. To projektor za 15 zł. Wyjaśnijmy

W najnowszej gazetce Lidla z promocjami pojawił się prosty i tani gadżet, który powinien spodobać się dzieciom. Może być dla nich wprowadzeniem do nauki rysowania.

Tym razem w najnowszej gazetce Lidla naszą uwagę przykuł gadżet, który może ciężko nazwać elektroniką, ale jednak używa się go w zestawie ze smartfonem. Co więcej, może spodobać się młodszym użytkownikom, którzy lubią rysować.

Nowy gadżet w ofercie Lidla

Tym gadżetem jest projektor do szkicowania w cenie zaledwie 14,99 zł. Nie jest to elektronika, bo nie ma żadnych elementów elektronicznych, ale używa się go w zestawie z dowolnym smartfonem. Zasada działania jest banalnie prosta. Urządzenie odbija obraz wyświetlany na telefonie na podłożonej kartce papieru, dzięki czemu można go łatwo przerysować.

Taki gadżet może być dla najmłodszych dobrym wprowadzeniem do nauki rysunku. Chyba każdy zaczynał swoją przygodę z rysowaniem właśnie od przerysowywania już gotowych obrazów. Gadżet kosztuje zaledwie 14,99 zł i dostępny będzie w sklepach Lidl w przyszłym tygodniu od czwartku 28 lipca do soboty 30 lipca.

Zasadę działania projektora do szkicowania możecie zobaczyć na poniższym wideo:

Źródło zdjęć: własne, Lidl