LG prezentuje bezprzewodowe słuchawki z etui usuwającym zarazki

Firma LG zaprezentowała bezprzewodowe nowe słuchawki z serii LG Tone Free. W komplecie ze słuchawkami dostaniemy etui, w którym nie tylko je przechowamy i naładujemy, ale także zdezynfekujemy.

Nowe bezprzewodowe słuchawki dokanałowe LG Tone Free (modele HBS-FN6 i HBS-FN4), jak podaje koreański producent, zapewniają wyjątkowe wrażenia słuchowe i realistyczny dźwięk, osiągnięte dzięki technologii Meridian Audio. Słuchawki LG HBS-FN6 są wyposażone w obudowę UVnano firmy LG, która eliminuje bakterie i zarazki w wkładkach dousznych podczas ładowania. Nowa konstrukcja typu kanał zapewnia wygodniejsze dopasowanie i jest dostępna w dwóch kolorach: matowej stylowej czerni i błyszczącej nowoczesnej bieli.

Kilka badań wykazało, że słuchawki douszne mogą zawierać więcej bakterii niż deska do krojenia w kuchni, co prowadzi do potencjalnych infekcji ucha. Wykorzystując wbudowane światło ultrafioletowe, etui ładujące LG utrzymuje uszy słuchaczy w czystości, eliminując 99,9% E. coli i S. aureus z nietoksycznego, hipoalergicznego silikonowego żelu do uszu i wewnętrznej siatki. Kompaktowa obudowa do ładowania zapewnia do godziny słuchania po pięciominutowym ładowaniu. W pełni naładowane słuchawki (oba modele) zapewniają sześć godzin użytkowania, a dzięki etui UVnano można ten czas wydłużyć o 18 godzin (3-krotne ładowanie).

Oba modele nowych słuchawek Tone Free są wyposażone w dostosowane ustawienia dźwięku EQ, opracowane przez Meridian, a każdy tryb oferuje cztery unikalne ustawienia: Naturalne dla autentycznego i zrównoważonego dźwięku, Immersive dla rozszerzonego poczucia przestrzeni, Bass Boost dla tego dodatkowego uderzenia i Treble Boost dla większej jasności do występów wokalnych. Izolacja akustyczna zapewniana jest przez dopasowane wkładki douszne, co blokuje najbardziej rozpraszające dźwięki z zewnętrz, podczas gdy tryb ambient sound pozwala użytkownikom słyszeć, co dzieje się wokół nich - wystarczy nacisnąć przycisk.

Nowe słuchawki LG Tone Free oferuje większą trwałość i odporność na wodę (IPX4). Zarówno HBS-FN6, jak i HBS-FN4 są również wyposażone w funkcję Voice Command, która zapewnia wygodny dostęp głosowy do Asystenta Google lub Siri na podłączonym smartfonie. Intuicyjne polecenia dotykowe wbudowane w każdą wkładkę douszną umożliwiają słuchaczowi rozpoczynanie odtwarzania, wstrzymywanie, pomijanie utworów i kontrolowanie poziomu głośności bez sięgania po telefon.

Oba nowe modele LG Tone Free będą dostępne na kluczowych rynkach europejskich i amerykańskich od przyszłego miesiąca.

Kluczowe dane techniczne:

Rozmiar wkładki dousznej: 16,1 x 32,77 x 25,0 mm,

Rozmiar etui do ładowania: 54,6 x 54,6 x 27,5 mm,

Pojemność baterii: wkładki douszne - 55 mAh x 2, etui: 390 mAh,

Szybkość ładowania: 5 minut na 1 godzinę pracy,

Żywotność baterii: rozmowa: 5 godzin, odtwarzanie muzyki: 6 godzin + 18 godzin (energia z etui),

Łączność: Bluetooth 5.0 (połączenie z jednym urządzeniem),

Głośniki: Layered Dynamic, 2 mikrofony zewnętrzne,

Kompatybilność: Android, iOS,

Kodek audio Bluetooth: SBC / AAC,

Kolory: Stylish Black (czarny), Modern White (biały).

Źródło tekstu: LG