Jesteś w Plusie? Kup LG K41S, a dostaniesz jeszcze deskorolkę

LG przygotował promocję dla klientów sieci Plus. Jeśli kupisz telefon LG K41S, dostaniesz do niego w prezencie deskorolkę Fishka.

8 czerwca ruszyła promocja przygotowana dla klientów Plusa. Jeśli szukasz smartfonu o przekątnej ekranu 6,5 cala w rozsądnej cenie, LG K41S na pewno warto wziąć pod uwagę. Wytrzymałość LG K41S została potwierdzona testami militarnymi i certyfikatem MIL-STD-810G, a ponadto ma on aparat makro, rzadko spotykany w tej cenie.

Jeśli do tego jesteś w Plusie, do telefonu dostaniesz deskorolkę Fishka w wybranym kolorze – czarnym lub modnym w tym sezonie miętowym. Promocja trwa do 31 lipca. Wartość takiej deskorolki to niecałe 200 zł i jest to perfekcyjny prezent dla młodzieży.

Zobacz: LG K na 2020 rok: duże ekrany, duża bateria i cztery aparaty

Jak odebrać deskorolkę? Trzeba być klientem Plusa, kupić wskazany telefon LG i zarejestrować zakup na stronie strefalg.pl/promocjelg. Promocją są objęte smartfony kupione między 8 czerwca i 31 lipca 2020 roku, a zarejestrowane przed 6 sierpnia. Deska zostanie przysłana w ciągu 2 tygodni od rejestracji.

W Plusie LG K41S kosztuje 757 zł, dostępny jest w opcji bez kosztów abonamentu za 1 zł na start np. w 36 ratach 0% po 21 zł miesięcznie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Fishka

Źródło tekstu: Plus